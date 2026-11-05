Związek zawodowy Transport Workers Union poinformował, że amerykański pasażerski operator kolejowy Amtrak planuje od stycznia 2027 roku zezwolić pasażerom na przewożenie broni palnej w zamykanych na kłódkę futerałach bezpośrednio w wagonach pociągów międzymiastowych. Amtrak wcześniej informował, że rozważa taką politykę, ale nie podał terminu jej wprowadzenia, podaje The Guardian.

Procedura przewozu

Według związku właściciel broni musi przynieść ją w futerale do pracownika stacji Amtrak. Pracownik założy na futerał należącą do firmy kłódkę szyfrową. Następnie pasażer będzie mógł zabrać futerał ze sobą do wagonu, a na stacji docelowej pracownik Amtrak zdejmie kłódkę.

Obecnie Amtrak zezwala na przewóz broni tylko na kilku trasach dalekobieżnych, gdzie jest ona przechowywana w zabezpieczonych wagonach bagażowych. Zdaniem Briana Delucii, przedstawiciela międzynarodowego oddziału TWU, nowe zasady mogą objąć dodatkowo około 1 500 pociągów dziennie w całym kraju.

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Sprzeciw związku

Związek, który reprezentuje 360 pracowników pokładowych Amtrak, sprzeciwił się nowej polityce. Dyrektor działu kolejowego TWU John Feltz oświadczył, że dostęp do broni w wagonach pasażerskich stwarza zagrożenie dla ludzi w zamkniętej przestrzeni.

Jak powiedział, futerał lub kłódka mogą być wadliwe, a rozgniewany pasażer może siłą dostać się do broni. Związek wezwał również rząd federalny do rezygnacji z nowej procedury, podkreślając, że na wielu stacjach Amtrak nie ma pracowników firmy ani funkcjonariuszy organów ścigania, którzy mogliby reagować na możliwe incydenty.

Nowe zasady mogą dotyczyć w szczególności tras Korytarza Północno-Wschodniego między Waszyngtonem, Nowym Jorkiem i Bostonem, z których codziennie korzysta około 750 tysięcy osób. Amtrak nie skomentował od razu tego planu.

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