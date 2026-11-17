Związki zawodowe we Francji wezwały do przeprowadzenia we wtorek strajku z żądaniem podwyżek wynagrodzeń. Oczekuje się, że dołączą do niego także studenci.

Planowany strajk

Informuje o tym France 24. W tytule materiału wideo nadawca wskazuje, że we Francji oczekiwane są nowe masowe protesty.

Źródło wiąże planowany strajk z żądaniem związków zawodowych dotyczącym wzrostu wynagrodzeń. Materiał mówi również o powszechnym niezadowoleniu społecznym w kraju.

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Kontekst wyborczy

Według France 24 do wyborów prezydenckich we Francji pozostało mniej niż pięć miesięcy. Dziennikarz Monte Francis zapytał Ariane Bogain, starszą wykładowczynię polityki francuskiej na Uniwersytecie Northumbrii, jaką rolę to niezadowolenie może odegrać podczas nadchodzącego głosowania.

Materiał wideo France 24 o oczekiwanych protestach opublikowano 17 listopada 2026 roku.

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