Przedstawicielki kobiecych reprezentacji piłkarskich z 45 krajów mogą podjąć kroki prawne przeciwko FIFA z powodu różnic w wypłatach nagród na męskich i kobiecych mistrzostwach świata. Dążą do osiągnięcia porozumienia z federacją przed kobiecym mundialem w 2027 roku w Brazylii, informuje Anadolu Agency, powołując się na The Athletic.

Żądania piłkarek

We wrześniu przedstawicielki 45 krajów wraz z globalnym związkiem zawodowym piłkarzy FIFPRO wysłały list do FIFA. Domagają się proporcjonalnie równych nagród na męskich i kobiecych mistrzostwach świata. Wśród uczestniczek apelu były zawodniczki reprezentacji Hiszpanii, Anglii i USA.

Piłkarki nalegają również, aby co najmniej 30% kobiecego funduszu nagród trafiało bezpośrednio do zawodniczek. Wśród pozostałych żądań są minimalne standardy dla reprezentacji narodowych oraz obowiązkowa umowa zbiorowa z FIFA.

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Różnica w funduszach nagród

Przedstawiciele jednego z krajowych związków zawodowych oświadczyli, że są gotowi zwrócić się do sądu, jeśli negocjacje nie doprowadzą do jasnych zobowiązań dotyczących równości płci. Kilka związków omawia możliwość podjęcia kroków prawnych.

Prezydent FIFA Gianni Infantino w 2023 roku deklarował dążenie do zrównania nagród na mistrzostwach świata do 2027 roku, jednak wiążące porozumienie wciąż nie zostało zawarte. Na kobiecych mistrzostwach świata w 2023 roku wypłacono 110 mln dolarów nagród, podczas gdy wypłaty z męskiego turnieju w 2026 roku wyniosły 655 mln dolarów.

Według The Athletic FIFA rozważa zwiększenie funduszu nagród kobiecych mistrzostw świata w 2027 roku do co najmniej 220 mln dolarów, lecz decyzja ta nie została jeszcze zatwierdzona. FIFA i FIFPRO oświadczyły, że negocjacje pozostają konstruktywne, a warunki i wypłaty dla zawodniczek się poprawiają.

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