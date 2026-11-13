Międzynarodowe randomizowane badanie w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Australii wykazało, że spersonalizowane wsparcie mobilne za pośrednictwem aplikacji Bump2Baby and Me pomogło zmniejszyć częstość cukrzycy ciążowej wśród kobiet w ciąży o podwyższonym ryzyku. Jednocześnie średni wskaźnik masy ciała uczestniczek 12 miesięcy po porodzie nie różnił się między grupami, informuje News-Medical.

Badanie w czterech krajach

W badaniu Bump2Baby and Me uczestniczyło 865 kobiet w ciąży między 12. a 24. tygodniem ciąży, uznanych za osoby o podwyższonym ryzyku rozwoju cukrzycy ciążowej. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Lancet Digital Health.

Uczestniczki losowo przydzielono do dwóch grup. Jedna otrzymywała standardową opiekę medyczną, a druga — standardową opiekę oraz spersonalizowane wsparcie za pośrednictwem aplikacji od wczesnego okresu ciąży do 12 miesięcy po porodzie. Wszystkie kobiety otrzymały również cyfrowe wagi z obsługą Bluetooth.

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Wsparcie przez smartfon

Aplikacja zapewniała spersonalizowane wsparcie dotyczące żywienia, aktywności fizycznej i dobrostanu. Przeszkoleni pracownicy ochrony zdrowia prowadzili z uczestniczkami konsultacje na żywo, a także utrzymywali kontakt tekstowo lub przez wideo.

Według badaczy program nie spowodował zdarzeń niepożądanych związanych ze wsparciem mobilnym. Autorzy ustalili również, że regularne samodzielne ważenie za pomocą cyfrowych wag było niezależnie związane ze znacznym zmniejszeniem wskaźnika masy ciała.

Kierująca projektem, profesor University College Dublin Charlene O’Reilly, stwierdziła, że ciągła interakcja z programem mobilnym może poprawiać wskaźniki metaboliczne i zmniejszać częstość cukrzycy ciążowej niezależnie od zmiany masy ciała. Zespół uruchomił już kolejną inicjatywę Bump2Baby&Me+, która otrzymała 2 mln euro partnerskiego finansowania Horizon Europe na wdrożenie programu w rutynowych usługach opieki położniczej.

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