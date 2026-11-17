Na szczycie klimatycznym COP31 w Antalyi w Turcji dziesiątki państw wezwały do oceny zasad integralności środowiskowej nowego rynku węglowego ONZ. Jak informuje Climate Home News, postulaty te znalazły odzwierciedlenie w pierwszym projekcie decyzji dotyczącym Mechanizmu Kredytowania na mocy porozumienia paryskiego.

Według źródeł publikacji podczas zamkniętych dyskusji obawy wyraziła Grupa Państw Rozwijających się o Podobnych Poglądach, do której należą Arabia Saudyjska, Indie i Chiny, a także kraje najsłabiej rozwinięte oraz państwa śródlądowe. Uważają one, że łączny zakres wymogów dla twórców projektów, wprowadzonych zgodnie z artykułem 6 porozumienia paryskiego, może utrudniać ich realizację.

Co proponuje projekt decyzji

Dokument proponuje, aby Organ Nadzorczy mechanizmu ocenił, jak ostrożne założenia zawarte w jego zasadach łącznie wpływają na liczbę wydawanych kredytów węglowych, koszty i ceny. W tekście wskazano, że ma to zapobiec „nadmiernemu kumulowaniu konserwatywnych korekt”.

Zasady mechanizmu przewidują ostrożniejsze podejście do wydawania kredytów w przypadku niepewności dotyczącej redukcji emisji. Przedstawiciele branży twierdzą, że takie podejście może prowadzić do systematycznego zaniżania liczby kredytów i uczynić projekty finansowo nieopłacalnymi. Singapur i niektóre państwa Ameryki Łacińskiej, według publikacji, również podkreślały potrzebę zachowania finansowej rentowności projektów, podczas gdy Korea Południowa wezwała do proporcjonalnych wymogów.

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Spór wokół czystych kuchenek

Jednym z kluczowych przedmiotów sporu były metodologie dotyczące projektów rozpowszechniania czystszych kuchenek. W badaniu Nature Sustainability z 2024 roku, na które powołuje się Climate Home News, wskazano, że takim projektom mogło zostać przyznanych około dziesięć razy więcej kredytów, niż faktycznie uzasadniały.

W październiku Organ Nadzorczy zobowiązał twórców takich projektów do rezerwowania części kredytów w puli buforowej na wypadek, gdyby lasy, które projekty — jak twierdzą — pomagają zachować, później spłonęły lub zostały wycięte. Organ odrzucił wniosek o zwolnienie z tej zasady, złożony przez twórców projektów, nabywców korporacyjnych, część organizacji ekologicznych oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

Organizacje ekologiczne i badacze sprzeciwiają się łagodzeniu standardów. Erika Lennon, starsza prawniczka w Center for International Environmental Law, powiedziała, że łagodzenie zasad nie jest ambicją klimatyczną, lecz „licencją na zanieczyszczanie”. Jednocześnie UE, Szwajcaria i Senegal, według źródeł publikacji, sprzeciwiają się ocenie rentowności projektów i obniżaniu standardów. Projekt decyzji będzie jeszcze omawiany w ostatnich dniach szczytu COP31.

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