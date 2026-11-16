Australia, która współorganizuje klimatyczny szczyt ONZ COP31, przedstawiła w Antalyi w Turcji projekt porozumienia politycznego. Dokument wzywa do natychmiastowego odejścia od paliw kopalnych i przewiduje potrojenie finansowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu w krajach rozwijających się — do co najmniej 120 mld dolarów, informuje Deutsche Welle.

Elektryfikacja i czysta energia

Tekst zawiera również cel Turcji, aby zwiększyć poziom elektryfikacji światowych gospodarek do 35% do 2035 roku. Projekt podkreśla znaczenie czystej energii, ale zaznacza, że elektryfikacja może przynosić dodatkowe korzyści niezależnie od struktury wytwarzania energii elektrycznej.

To podejście wywołało spory podczas negocjacji. Część uczestników nalega, aby elektryfikacja była bezpośrednio powiązana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Sformułowania dotyczące szybszego wycofywania ropy naftowej, węgla i gazu są istotne, ponieważ kraje produkujące paliwa kopalne wcześniej wielokrotnie sprzeciwiały się ambitnym celom w końcowych decyzjach konferencji COP.

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Cel temperaturowy i finansowanie

Projekt wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że cel utrzymania globalnego ocieplenia w granicach 1,5°C, uzgodniony na konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 roku, jest obecnie nieosiągalny. Dokument wzywa do przyspieszenia działań, aby zminimalizować skalę i czas trwania przekroczenia tego progu oraz jak najszybciej obniżyć ocieplenie poniżej 1,5°C.

Szef Greenpeace Germany Martin Kaiser oświadczył, że nowy tekst zawiera niezbędne elementy dla pomyślnego wyniku konferencji, w tym cel osiągnięcia neutralności klimatycznej przez wszystkie kraje uprzemysłowione do 2030 roku. Jednocześnie skrytykował brak wiążących postanowień w projekcie.

Projekt porozumienia liczy 18 stron i 144 punkty. Delegaci mają uzgodnić go w najbliższych dniach. Główne rozbieżności dotyczą tego, kto powinien finansować międzynarodowe działania klimatyczne, czy pomoc powinna być udzielana w formie grantów czy pożyczek oraz jak zwiększyć wsparcie dla krajów rozwijających się.

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