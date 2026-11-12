Prokuratura Okręgowa w Krakowie, w Polsce, wszczęła śledztwo w sprawie wypowiedzi na antenie telewizji Telewizja Republika po strzelaninie na Rynku Głównym w mieście. Poinformował o tym RMF24.

Wypowiedź o braku policji

Redaktor naczelny Telewizja Republika Tomasz Sakiewicz prowadził relację z miejsca zdarzenia i stwierdził, że na rynku rzekomo nie ma policji. Zasugerował również, że wszystkie rezerwy policyjne mogły zostać skierowane do Warszawy, pod budynek Trybunału Konstytucyjnego.

Według RMF24 podczas tej wypowiedzi za Sakiewiczem stał policjant po cywilnemu. Na jego lewym rękawie widoczny był policyjny znak rozpoznawczy.

Później Sakiewicz odpowiedział na krytykę w serwisie społecznościowym X. Jak stwierdził, w kadrze kamery znajdował się tylko jeden technik z policyjnego wydziału kryminalnego, który zabezpieczał teren przy jednej z ofiar. Oświadczył również, że przypuszczenie o zaangażowaniu policji w innym miejscu rzekomo potwierdziły fakty.

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Skargi na stację telewizyjną

Klub Centrum poinformował o zamiarze zwrócenia się do prokuratury w związku z podejrzeniem zniesławienia policji. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszki Głapiak z prośbą o nałożenie na Telewizja Republika kary finansowej. Skargę do regulatora złożyła również ministra kultury Marta Cienkowska.

Według RMF24 strzelanina miała miejsce po tym, jak 24-letni Michał O. wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień do przechodniów. Zginęło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych. Mężczyzna zmarł w szpitalu w poniedziałek rano.

Policja znalazła również w jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała rodziców i 21-letniej siostry z ranami postrzałowymi.

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