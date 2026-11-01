Prokuratura meksykańskiego stanu Michoacán oświadczyła, że Kartel Nowej Generacji z Jalisco (CJNG) zlecił zabójstwo burmistrza Uruapanu Carlosa Manso. Według śledczych zbrodnia była zemstą za zatrzymanie 27 sierpnia 2025 roku lokalnego przywódcy grupy, znanego jako El Rino.

Manso, który wygrał wybory na burmistrza Uruapanu jako niezależny kandydat w 2024 roku, został zastrzelony wieczorem 1 listopada 2025 roku w historycznym centrum miasta podczas Festiwalu Świec z okazji Dnia Zmarłych. Napastnikiem był 17-letni chłopak, którego na miejscu zastrzelił jeden z ochroniarzy burmistrza.

Wersja śledztwa

Pełniący obowiązki szefa prokuratury Michoacánu Israel Vega Rodríguez 16 października 2026 roku nazwał zabójstwo odwetem zorganizowanej przestępczości za działania Manso na stanowisku burmistrza. Prokuratorzy twierdzą również, że burmistrz obraził El Rino podczas transmisji na Facebooku, którą później usunął.

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Jak podaje The Rio Times, śledczy uważają za organizatora ataku lidera komórki CJNG Ramóna Ángela, znanego jako El R1. Został on zatrzymany w stanie Jalisco 30 lipca 2026 roku. Za prawdopodobnego koordynatora uznano jego zastępcę Jorgego Armando, noszącego przydomek El Licenciado.

Zatrzymania i przebieg śledztwa

Według stanu na 16 października siły stanowe i federalne zatrzymały w tej sprawie 33 osoby. Dwóch domniemanych organizatorów przetrzymywanych jest w federalnym więzieniu o zaostrzonym rygorze El Altiplano. Według prokuratury śledztwo opiera się na około 3 500 czynnościach śledczych i 1 200 godzinach nagrań wideo.

Prokuratorzy oświadczyli, że grupa miała rzekomo oferować 2 mln pesos, około 106 tys. dolarów, za zabójstwo Manso. Vega Rodríguez powiedział również, że śledztwo nie wykazało dowodów na udział dwóch krajowych ustawodawców i byłego burmistrza Uruapanu, o których go pytano. Według oceny prokuratury śledztwo jest ukończone w 90%, jednak w tej sprawie nie ogłoszono jeszcze wyroków sądowych.

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