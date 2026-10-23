Południowoafrykańska Krajowa Prokuratura oświadczyła, że będzie sprzeciwiać się zwolnieniu za kaucją 59-letniego nauczyciela Kabelo Themby, oskarżonego o zgwałcenie dziewięcioletniej uczennicy szkoły podstawowej Busisiwe w rejonie Zola w Soweto. Informuje o tym TimesLIVE.

Posiedzenie w sprawie kaucji

Themba stanął w czwartek przed Sądem Magistrackim w Protea pod zarzutem gwałtu. Rozpatrzenie sprawy odroczono do 29 października w celu rozpoznania formalnego wniosku o zwolnienie za kaucją.

Rzecznik Krajowej Prokuratury Mahaboke Mohlatlole powiedział, że według wersji śledztwa nauczyciel miał rzekomo zgwałcić dziecko w szkolnej toalecie 6 października. Tego samego dnia uczennica miała rzekomo opowiedzieć o incydencie matce, a zawiadomienie na policję złożono 10 października.

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Reakcja resortu edukacji

Według Mohlatlole Themba sam zgłosił się na policję 21 października, po czym stanął przed sądem. Prokuratura uzasadniła zamiar sprzeciwienia się kaucji wagą zarzucanego przestępstwa oraz faktem, że sprawa dotyczy osoby niepełnoletniej.

Departament Edukacji prowincji Gauteng zawiesił nauczyciela w obowiązkach jako środek zapobiegawczy po pojawieniu się oskarżeń. Decyzję poprzedziły protesty rodziców przed szkołą, którzy domagali się reakcji i wyrażali zaniepokojenie sposobem rozpatrywania tych oskarżeń. Dla uczennicy zorganizowano również wsparcie psychologiczne.

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