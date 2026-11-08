Prokuratura Paragwaju postawiła odsuniętemu od urzędu prezydentowi Santiago Peñi zarzuty nadużycia zaufania i niewłaściwego zarządzania dla osobistych korzyści w sprawie upadku Ueno Bank. Po rozprawie sędzia Hernán Otazú nakazał wzięcie byłej głowy państwa do aresztu. Poinformował o tym France 24.

Impeachment po upadku banku

Senat Paragwaju odsunął Peñę od urzędu w piątek, trzy dni po upadku Ueno Bank, z którym miał powiązania biznesowe. Peña proponował rezygnację, jednak ustawodawcy poddali go impeachmentowi, pozbawiając go immunitetu, który otrzymałby w razie ustąpienia.

Ueno Bank był popularnym bankiem internetowym, w którym rachunki miała niemal połowa z 6,5 miliona mieszkańców kraju. W banku przechowywano także ponad 800 milionów dolarów środków publicznych. Po tym, jak Bank Centralny przejął kontrolę nad instytucją z powodu obaw o jej wypłacalność, w kraju odbyły się uliczne protesty deponentów.

Zarzuty i stanowisko obrony

Prokuratura twierdzi, że Peña, który sprawował urząd prezydenta od 2023 roku, wykorzystywał swoje wpływy, aby kierować miliony publicznych depozytów do Ueno Bank, oraz ukrywał lub bagatelizował jego problemy finansowe. Do ubiegłego roku posiadał akcje spółki holdingowej banku — Ueno Holding.

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Były prezydent jest również oskarżony o konflikt interesów w związku z powołaniem byłego dyrektora Ueno Bank, Carlosa Carvalho, na stanowisko szefa Banku Centralnego Paragwaju. Carvalho postawiono te same zarzuty, a także zarzut fałszowania dokumentów publicznych. Sąd zamroził aktywa obu oskarżonych. Peña nie złożył żadnych oświadczeń podczas rozprawy.

Adwokat Peñi, Ricardo Preda, zaprzeczył zarzutom. Według niego decyzję o lokowaniu środków publicznych w Paragwaju podejmuje nie prezydent, lecz minister.

Wypłaty dla klientów banku

Bank Centralny oświadczył, że już rozpoczął wypłaty dla klientów Ueno Bank, a ponad 50% z nich odzyskało swoje środki. Jednocześnie część osób nadal nie ma dostępu do swoich oszczędności. Nowym prezydentem został wiceprezydent Pedro Alliana, który obiecał nie pozostawić bez wsparcia poszkodowanych deponentów, w tym emerytów.

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