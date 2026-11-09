Według The Rio Times prokuratura Peru wszczęła wstępne śledztwo w sprawie podejrzenia kobietobójstwa i przemocy seksualnej po znalezieniu ciała 20-letniej kobiety w rejonie Chuquitanta na północy Limy. Ciało znaleziono 8 listopada. Policja zatrzymała jednego mężczyznę, jednak w sprawie nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów.

Okoliczności sprawy

Chuquitanta znajduje się w dzielnicy San Martín de Porres na północy stolicy Peru. Według publikacji ciało kobiety znaleziono na terenie rolniczym w pobliżu alei Prolongación Naranjal.

Osoby z jej otoczenia przekazały, że wieczorem 7 listopada wyszła z domu, aby spotkać się z przyjaciółmi, i przebywała z nimi niemal do północy. Policja poinformowała o widocznych oznakach przemocy seksualnej.

Status śledztwa

Śledztwo prowadzi Ministerstwo Publiczne Peru, które pełni funkcje prokuratury. Na tym etapie śledczy zbierają dowody i muszą ustalić przyczynę śmierci oraz okoliczności zdarzenia.

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Przyczyna śmierci nie została oficjalnie ustalona, a wyniki sekcji zwłok nie zostały opublikowane. Nie wiadomo również, czy inne osoby mogły być związane ze sprawą. Ostateczna kwalifikacja prawna będzie zależeć od dowodów zgromadzonych przez prokuratorów.

W peruwiańskim prawie karnym kobietobójstwo definiuje się jako zabójstwo kobiety ze względu na jej płeć. Jest to przestępstwo odrębne od zwykłego zabójstwa, za które przewidziano surowszą karę.

Przemoc wobec kobiet w Peru można zgłaszać na infolinię Ministerstwa ds. Kobiet Línea 100, dzwoniąc pod numer 100.

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