Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie posła i byłego wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Michała Kołodziejczaka. Według RMF24 postępowanie dotyczy możliwego zmuszania do określonego zachowania oraz udzielania środków odurzających.

Postępowanie wszczęto 27 października

Jak informuje RMF24, warszawska prokuratura wszczęła postępowanie 27 października. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że śledztwo obejmuje między innymi możliwe udzielanie nieustalonych środków odurzających dwóm osobom — jednej ustalonej i jednej nieustalonej — w różnych terminach.

Za takie czyny polskie prawo przewiduje karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Oświadczenia byłych współpracownic

Na początku października Kanał Zero poinformował o oskarżeniach byłych współpracownic Kołodziejczaka. Według kanału mówiły one o jego agresywnym zachowaniu i nakłanianiu do zażycia substancji, którą miał rzekomo przedstawiać jako kokainę. Kołodziejczak zaprzeczył tym twierdzeniom i nazwał je oszczerstwem.

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Prokuratura zwróciła się do Kanału Zero z prośbą o przekazanie danych adresowych osób, które mówiły o możliwych naruszeniach, a także oryginałów opublikowanych nagrań. Kanał odmówił przekazania danych i nagrań, powołując się na tajemnicę dziennikarską oraz brak zgody osób wypowiadających się w materiale.

Poszukiwanie świadków i możliwy wniosek do sądu

Po odmowie prokuratura rozpoczęła samodzielne ustalanie tych osób. W szczególności zwróciła się do różnych instytucji, w tym ministerstwa, o dokumentację kadrową osób współpracujących z Kołodziejczakiem. Jedna kobieta, która zgłosiła się do dziennikarzy, została już przesłuchana jako świadek pokrzywdzony. Jednocześnie, jak powiedział Skiba, nie brała ona udziału w nagraniu Kanału Zero i nie posiada odpowiednich materiałów wideo.

Skiba zaznaczył, że po wykorzystaniu innych sposobów uzyskania danych prokuratura zdecyduje, czy skierować do sądu wniosek o uchylenie tajemnicy dziennikarskiej. Po doniesieniach medialnych Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Kilka dni później złożył w łódzkim oddziale Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomienie o prawdopodobnym przestępstwie przeciwko niemu.

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