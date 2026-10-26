W Australii prokuratura wycofała zarzut naruszenia warunków kaucji wobec federalnego posła Luke’a Goslinga. Decyzję ogłoszono 26 października podczas krótkiego posiedzenia Sądu Lokalnego w Darwin.

Zarzut wycofano

Według ABC News prokuratorka Jo Poole poinformowała sąd o wycofaniu jedynego zarzutu naruszenia warunków kaucji. Podczas posiedzenia nie przedstawiono dodatkowych wyjaśnień dotyczących tej decyzji.

Jednocześnie wobec Goslinga nadal ciążą dwa zarzuty napaści na administratora Terytorium Północnego Davida Connolly’ego. Według mediów poseł jest oskarżony o napaść na Connolly’ego podczas tajskiego festiwalu w Darwin w lipcu. Gosling zaprzecza wszystkim postawionym mu zarzutom.

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Warunki kaucji i stanowisko obrony

Warunki kaucji zabraniają Goslingowi zbliżania się do Government House Terytorium Północnego na odległość mniejszą niż 50 metrów. Musi on także z 48-godzinnym wyprzedzeniem powiadomić biuro Connolly’ego przed udziałem w wydarzeniu, na którym obaj mogą być obecni.

Administrator Terytorium Północnego jest przedstawicielem Korony na tym terytorium i pełni ceremonialną rolę podobną do roli gubernatora stanu. Adwokat posła Marty Aust oświadczył, że wycofanie zarzutu jest pierwszym, ale znaczącym krokiem w obronie we wszystkich punktach sprawy. Jak powiedział, Gosling podziękował społeczności za wsparcie i nie będzie szerzej komentował sprawy, dopóki jest ona rozpatrywana przez sąd.

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