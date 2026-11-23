Prokurdyjska partia DEM w Turcji potwierdziła poprawę warunków przetrzymywania uwięzionego założyciela Partii Pracujących Kurdystanu Abdullaha Öcalana. Partia wezwała również władze do zapewnienia mu większej swobody w celu wspierania negocjacji pokojowych z PKK, informuje Cyprus Mail.

Wizyta na İmralı

Przedstawiciele DEM odwiedzili w weekend kompleks więzienny na wyspie İmralı na Morzu Marmara, gdzie Öcalan jest przetrzymywany od 1999 roku. Według partii zobaczyli nowo wybudowane pomieszczenie, w którym jest on przetrzymywany.

Było to pierwsze potwierdzenie doniesień o zmianie miejsca przetrzymywania Öcalana po wizycie przedstawicieli DEM. W oświadczeniu partia nazwała poprawę „pozytywnym rozwojem” dla jego warunków pracy i życia. DEM wezwała również władze, aby zezwoliły Öcalanowi na bezpośrednią komunikację z mediami i opinią publiczną w sprawie działań pokojowych.

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Proces pokojowy z PKK

W lutym 2025 roku Öcalan wezwał PKK, którą założył i kierował, do samorozwiązania oraz zakończenia trwającego od dziesięcioleci konfliktu, w którym zginęło ponad 40 tysięcy osób. PKK zgodziła się wykonać ten apel, jednak postępy w procesie pokojowym są powolne.

PKK jest uznawana za organizację terrorystyczną w Turcji, Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Tureckie media informowały również, że do Öcalana mogą zostać dopuszczeni wybrani dziennikarze, jednak nie potwierdzono ani daty wizyty, ani jej uczestników.

Według doniesień we wrześniu Devlet Bahçeli, sojusznik prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana, oświadczył, że na terenie więzienia zbudowano dla Öcalana dwupiętrowy dom z ogrodem. Według niego Öcalan odmówił wejścia do niego, dopóki nie otrzyma oficjalnego statusu. DEM nie podała szczegółów nowego miejsca pobytu, ale przekazała, że Öcalan chce pogłębić swoją pracę w roli, którą partia określiła jako „koordynator pokoju i interakcji politycznej”.

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