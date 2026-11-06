W USA Jason Reding Quiñones, prokurator USA dla Południowego Okręgu Florydy, podał się do dymisji w Departamencie Sprawiedliwości. Poinformował o tym The Hill, powołując się na zastępcę prokuratora generalnego USA Todda Blanche'a.

Blanche napisał w serwisie społecznościowym X, że Quiñones złożył rezygnację, i podziękował mu za pracę w zwalczaniu brutalnej przestępczości, handlu narkotykami, handlu ludźmi oraz przestępczości transnarodowej. Wspomniał także o sprawie karnej przeciwko byłemu prezydentowi Kuby Raúlowi Castro.

Śledztwo bez zarzutów

Biuro Quiñonesa w Południowej Florydzie prowadziło zakrojone na szeroką skalę śledztwo dotyczące spraw karnych związanych z prezydentem Donaldem Trumpem oraz kontroli jego kampanii wyborczej z 2016 roku. Jak pisze The Hill, śledczy wydali liczne wezwania, jednak do czasu publikacji materiału w ramach tego śledztwa nie postawiono zarzutów.

Były dyrektor CIA John Brennan został poinformowany, że był przedmiotem śledztwa. Brennan zwrócił się do sądu z żądaniem zobowiązania prokuratorów do zachowania wszystkich materiałów sprawy, jednak sędzia federalny oddalił pozew, uznając go za przedwczesny.

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Seria rezygnacji

Rezygnacja Quiñonesa była drugą dużą rezygnacją z Departamentu Sprawiedliwości po wyborach śródokresowych. Dzień wcześniej stanowisko opuściła zastępczyni prokuratora generalnego USA ds. praw obywatelskich Harmeet Dhillon. Jak powiedziała, podjęła tę decyzję jeszcze przed dniem głosowania.

Śledztwu towarzyszyły również inne zmiany kadrowe. Sojusznik Trumpa Joe diGenova, który kierował kontrolą, podał się do dymisji we wrześniu, prawdopodobnie z powodu obaw o tempo jej prowadzenia. W kwietniu odeszła urzędniczka Departamentu Sprawiedliwości Maria Medetis Long; według doniesień miała wątpliwości co do siły materiału dowodowego. Wkrótce po diGenovie stanowisko opuścił Kurt Olsen — prawdopodobnie miało to związek z kwestiami dotyczącymi jego dostępu do informacji niejawnych.

Sprawa przeciwko Raúlowi Castro

Wśród najważniejszych spraw w okresie urzędowania Quiñonesa The Hill wymienia zarzuty karne przeciwko Raúlowi Castro. Zgodnie z aktem oskarżenia Castro postawiono zarzut zabójstwa w związku z zestrzeleniem w 1996 roku samolotów, w wyniku którego zginęło czterech członków organizacji Brothers to the Rescue. Grupa ta poszukiwała na morzu Kubańczyków próbujących dotrzeć do wybrzeża Florydy.

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