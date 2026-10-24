W Australii, w Sądzie Najwyższym Nowej Południowej Walii, prokurator Chris Tran przyznał, że Masood Zakaria został w 2023 roku nielegalnie deportowany z Turcji. Jak powiedział, Zakarii nie wolno było wywozić z kraju. Jest to kluczowy argument obrony mężczyzny, który domaga się umorzenia zarzutów morderstwa.

Zakarię odnaleziono w Turcji po rocznych poszukiwaniach w związku z zarzutami dotyczącymi zabójstw Salima i Toufika Hamze w 2021 roku. Śmierć ojca i syna była dwiema z siedmiu zbrodni podczas konfliktu między rodzinami Hamze i Alameddine.

Spór o powrót do Australii

Australijska Policja Federalna twierdzi, że działała zgodnie z prawem, zatrudniając prywatnego wykonawcę, aby sprowadzić Zakarię do Sydney. Jego prawnicy porównują operację do porwania. Jeśli sąd uwzględni wniosek obrony, były zbieg prawdopodobnie wyjdzie na wolność.

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Jak informuje ABC News, Australijska Policja Federalna zapłaciła 1,1 mln dolarów dwóm firmom za sprowadzenie Zakarii z Turcji. Jedną z nich była cypryjska międzynarodowa firma ochroniarska Hart International. Jej dyrektor generalny powiedział w sądzie, że firma realizuje kontrakty dla policji federalnej od 26 lat.

Zeznania policji

W toku postępowania wyjaśniane są również rozbieżności między Australijską Policją Federalną a policją Nowej Południowej Walii. Mark Conroy, kierujący śledztwem dotyczącym rodziny Alameddine, powiedział, że policja stanowa rozważała wyłącznie legalną ekstradycję Zakarii. Grant Taylor, szef Dyrektoriatu ds. Przestępczości Zorganizowanej, również podkreślił, że policja stanowa dążyła do ekstradycji, a nie deportacji.

W sprawie zeznawać mają jeszcze komisarz Australijskiej Policji Federalnej Krissy Barrett i jej poprzednik Reece Kershaw. Barrett została wezwana do złożenia zeznań na temat swoich działań na wcześniejszym stanowisku w policji podczas operacji, a Kershaw — w sprawie wartego 500 dolarów serwisu do herbaty, który tureckie władze podarowały mu podczas zatrzymania Zakarii.

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