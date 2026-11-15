W Stanach Zjednoczonych federalny prokurator Aaron F. Reitz ostrzegł demokratyczną senator Elizabeth Warren przed wykorzystaniem przyszłych uprawnień nadzorczych Kongresu do kontroli osób prywatnych i firm powiązanych z prezydentem Donaldem Trumpem. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

List prokuratora

W formalnym piśmie nakazującym zachowanie dokumentów Reitz oświadczył, że Amerykanie mają prawo do swobodnego zrzeszania się bez agresywnych i nękających działań ze strony wybranych urzędników. Twierdził, że Warren planuje nadużyć przyszłych uprawnień śledczych, aby ukarać korporacyjnych i finansowych zwolenników Trumpa.

Prokurator powołał się na niedawny wywiad telewizyjny senator, dwa pisma dotyczące nadzoru oraz artykuł opiniotwórczy w magazynie Time. Zdaniem Reitza, motywowane politycznie kontrole nie mają uzasadnionego celu legislacyjnego i mogą ingerować w uprawnienia władzy wykonawczej oraz sądowniczej.

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Żądanie zachowania dokumentów

Reitz twierdzi również, że groźby wystawienia wezwań dla współpracowników Trumpa mogą naruszać federalne przepisy o prawach obywatelskich, w tym paragrafy 241 i 242 tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. W jego ocenie takie działania mogą ograniczać gwarantowane przez Pierwszą Poprawkę prawo do wolności zrzeszania się.

List wymaga od Warren, jej pracowników w Senacie, konsultantów i personelu kampanii zachowania dokumentów oraz korespondencji elektronicznej związanych z jej rzekomym zamiarem wykorzystania uprawnień do celów politycznych. Musi ona pisemnie potwierdzić wykonanie tego wymogu do godz. 18:00 czasu wschodniego USA 23 listopada, w przeciwnym razie mogą jej grozić sankcje prawne. Nie było natychmiastowej publicznej odpowiedzi Warren na list.

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