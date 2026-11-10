W Kaliningradzie w Rosji prokuratorzy państwa-agresora zwrócili się do sądu o wymierzenie 65-letniej adwokatce Marii Boncler kary 15 lat pozbawienia wolności w sprawie o zdradę stanu. Informuje o tym Meduza, powołując się na projekt prawny „Słowo zaszczitie” oraz adwokata Ilję Sidorowa, który odwiedzał Boncler w areszcie śledczym.

Żądania prokuratury

Według Sidorowa prokuratorzy wnioskują również o nałożenie na Boncler ograniczeń w poruszaniu się oraz o grzywnę w wysokości 10 tys. rubli. Oczekuje się, że 11 listopada adwokatka wygłosi przed sądem ostatnie słowo.

Boncler jest znana z obrony oskarżonych w sprawach politycznych. Została zatrzymana pod koniec maja 2025 roku i od tego czasu pozostaje w areszcie.

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Przekwalifikowanie sprawy i stan zdrowia

Początkowo wobec adwokatki prowadzono postępowanie w sprawie poufnej współpracy z obcym państwem, za co grozi od trzech do ośmiu lat więzienia. Później sprawę przekwalifikowano na zdradę stanu, za którą w Rosji może grozić do 20 lat pozbawienia wolności.

Śledczy twierdzą, że w 2024 roku Boncler rzekomo polecono zbieranie danych o pracownikach organów ścigania i struktur siłowych, którzy wykrywali i badali sprawy przeciwko osobom współpracującym z „nieprzyjaznym państwem”. Śledczy twierdzą także, że rzekomo przekazała służbom specjalnym „nieprzyjaznego państwa” informacje o sprawach karnych uzyskane podczas pracy adwokackiej.

Według OVD-Info u Boncler zdiagnozowano nadciśnieniową chorobę serca, która powoduje skoki ciśnienia tętniczego i zwiększa ryzyko udaru. W czerwcu 2026 roku jej obrona oświadczyła, że adwokatka omal nie zmarła w areszcie z powodu nieuzgodnionego przepisania leków.

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