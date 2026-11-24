W Stanach Zjednoczonych prokuratorzy oświadczyli, że były pracownik OpenAI Abdulrahman Alfozan często kontaktował się z różnymi osobami powiązanymi z rządem Arabii Saudyjskiej. Strona oskarżenia zwraca się do sądu w San Francisco, aby nie zwalniał go za kaucją, powołując się na słabe związki Alfozana ze Stanami Zjednoczonymi oraz ryzyko jego powrotu do Arabii Saudyjskiej.

Nagrania i poufne dokumenty

Jak informuje Engadget, funkcjonariusze organów ścigania znaleźli na komputerze Alfozana setki plików audio. Dziesiątki z nich, według prokuratorów, zawierały nagrania spotkań i rozmów w OpenAI we wrześniu 2026 roku.

Prokuratorzy twierdzą, że wiele nagrań mogło zawierać informacje, które mogą stanowić tajemnice handlowe firmy. Według ich danych Alfozan przesłał część plików do Dropboxa. Miał także rzekomo tworzyć za pomocą AI transkrypcje nagrań, sortować je według dat oraz zmieniać ich nazwy zgodnie z treścią.

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Stanowisko obrony

Alfozan został aresztowany w październiku po tym, jak pracownicy OpenAI znaleźli urządzenie nagrywające za telewizorem w sali konferencyjnej dla kierownictwa. Został zwolniony tego samego dnia. Na telefonie Alfozana, według prokuratorów, znaleziono także zdjęcia dokumentu o strategicznym partnerstwie oznaczonego jako „poufne”.

Były pracownik OpenAI zaprzecza, że wykradał tajemnice handlowe firmy na rzecz Arabii Saudyjskiej, i wnosi o ustalenie kaucji w wysokości 1 mln dolarów. Engadget, powołując się na Bloomberg, zauważa, że sędzia federalnego sądu okręgowego Vince Chhabria ma wątpliwości, czy Alfozan powinien nadal pozostawać w areszcie bez dowodów uzasadniających poważniejszy zarzut.

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