Amerykańscy prokuratorzy zakończyli mowy końcowe w procesie karnym przeciwko chińskiej firmie technologicznej Huawei przed sądem federalnym na Brooklynie w stanie Nowy Jork. W poniedziałek strona oskarżenia poświęciła około sześciu godzin na wystąpienie przed ławą przysięgłych, informuje South China Morning Post.

Huawei i trzy powiązane z nią spółki stoją wobec 12 pozostałych zarzutów karnych w tej sprawie. Obejmują one spisek w celu prowadzenia działalności o charakterze racketeeringowym, spisek dotyczący kradzieży tajemnic handlowych, oszustwa bankowe i elektroniczne, a także utrudnianie wymiaru sprawiedliwości. Firma odrzuca wszystkie zarzuty.

Argumenty oskarżenia

Asystentka prokuratora USA Meredith Arfa powiedziała ławnikom, że Huawei miało rzekomo przez 20 lat stosować nielegalne metody w celu rozwoju i ochrony swojego biznesu. Prokuratura dąży do udowodnienia, że firma systematycznie zdobywała poufne informacje konkurentów, aby zwiększać zyski i chronić swoją działalność.

Wśród epizodów oskarżenie wspomniało sprawę robota Tappy, którego T-Mobile używało do testowania smartfonów. Sądowi pokazano nagranie, na którym, według prokuratorów, pracownik Huawei zabiera część robota. Oskarżenie powołało się również na domniemaną kradzież kodu źródłowego Cisco oraz notatkę z 2013 roku, w której, według prokuratorów, proponowano premie pracownikom za zdobywanie poufnych informacji konkurentów.

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Epizod dotyczący biznesu w Iranie

Prokuratorzy oświadczyli również, że Huawei wykorzystywało zarejestrowaną w Hongkongu firmę Skycom jako ukrytą spółkę zależną do omijania amerykańskich sankcji wobec Iranu. Według oskarżenia Huawei wprowadzało banki, w tym HSBC, w błąd co do swoich relacji ze Skycom, a transakcje w dolarach amerykańskich związane z biznesem w Iranie przechodziły przez amerykański system finansowy.

Prokuratura powołała się również na przyznanie się dyrektor finansowej Huawei Meng Wanzhou, złożone w ramach porozumienia o odroczeniu ścigania karnego z 2021 roku. Przyznała ona, że wprowadziła HSBC w błąd, opisując Skycom jako stronę trzecią mającą zwykłe relacje biznesowe z Huawei, choć wiedziała o kontroli Huawei nad tą spółką. Meng Wanzhou nie jest oskarżoną w obecnym procesie.

Obrona Huawei nie zdążyła wystąpić w poniedziałek z powodu długości wystąpienia prokuratorów i ma, zgodnie z oczekiwaniami, przedstawić mowy końcowe we wtorek. Ława przysięgłych może rozpocząć naradę w środę. W przypadku wyroku skazującego Huawei może grozić znaczna grzywna oraz przepadek dochodów, które według oskarżenia są związane z domniemanymi przestępstwami.

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