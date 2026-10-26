Prokuratorzy na Tajwanie badają 2302 zgłoszenia dotyczące podejrzeń o przekupstwo wyborców przed wyborami lokalnymi. Według stanu na 19 października zgłoszenia te dotyczyły 2593 osób, informuje Taipei Times, powołując się na Najwyższą Prokuraturę.

Zgłoszenia dotyczące naruszeń wyborczych

Zgłoszenia o możliwym przekupstwie stanowiły około 35,9% spośród 6415 zgłoszeń dotyczących przestępstw związanych z wyborami, które otrzymali prokuratorzy. Organy ścigania zarejestrowały również 53 sprawy dotyczące 54 osób podejrzewanych o naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu infiltracji.

Według prokuratury wśród domniemanych schematów znajdują się wypłaty gotówkowe, bezpłatne posiłki, zestawy upominkowe, a także oferowanie korzyści za pośrednictwem organizacji charytatywnych i lokalnych w zamian za głosy. Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło, że prokuratorzy będą działać obiektywnie i bezstronnie niezależnie od przynależności politycznej i tożsamości osób objętych sprawami, przestrzegając należytej procedury prawnej i praw człowieka.

Zatrzymania w kilku regionach

Wśród spraw jest śledztwo dotyczące Wang Mei-kuei, burmistrzyni gminy Xiulin w powiecie Hualien, jej męża Hu Chih-minga oraz szefa organizacji charytatywnej o nazwisku Hsu. Według śledczych Hu mógł oferować wyborcom bezpłatne posiłki podczas uroczystości urodzinowej, rozdawać upominki pieniężne w wysokości od 1000 do 2000 nowych dolarów tajwańskich oraz wykorzystywać środki organizacji charytatywnej do organizowania bankietów. Sąd nakazał tymczasowe aresztowanie całej trójki bez prawa do widzeń.

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W Taichungu śledczy badają kandydata do rady miejskiej o nazwisku Cheng, który, według podejrzeń prokuratury, za pośrednictwem pośrednika oferował wyborcom zestawy upominkowe. Podczas przeszukania 21 września zabezpieczono ponad 15,26 mln nowych dolarów tajwańskich w gotówce oraz 69 zestawów. Pośrednik został tymczasowo aresztowany bez prawa do widzeń, a kandydat został zwolniony za kaucją w wysokości 100 tys. nowych dolarów tajwańskich.

Oddzielnie prokuratorzy badają przewodniczącego rady powiatu Changhua Hsieha Tien-lina, podejrzewanego o wykorzystywanie środków rady do organizowania bankietów w ramach domniemanego schematu przekupstwa. Śledczy poinformowali również o możliwym przywłaszczeniu środków publicznych. Hsieh i jego ojciec zostali tymczasowo aresztowani bez prawa do widzeń, a Sąd Najwyższy w Taichungu oddalił ich zażalenia na środek zapobiegawczy.

W Kaohsiungu kandydat do rady miejskiej Chang Chi-sheng jest podejrzewany o rozdawanie wyborcom zestawów z wypiekami podczas bankietu z okazji Dnia Matki. Według Najwyższej Prokuratury jest on również badany w związku z możliwym wykorzystywaniem zasobów stowarzyszenia rybackiego za pośrednictwem ojca i starszego brata, aby pomagać wyborcom uzyskiwać kwalifikacje i dotacje na podstawie fałszywych dokumentów w zamian za głosy. Ojciec i brat kandydata zostali zatrzymani. Śledztwa trwają, a ewentualna odpowiedzialność karna osób objętych sprawami ma zostać ustalona przez sąd.

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