Produkcja przemysłowa w Rumunii spadła w trzecim kwartale o 4,5% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Jak podaje Romania Insider, urząd statystyczny INS odnotował pogorszenie 12-miesięcznej dynamiki: spadek wyniósł 2,9% wobec 0,9% pod koniec 2025 roku.

Produkcja spada trzeci kwartał z rzędu

Po uwzględnieniu wahań sezonowych produkcja przemysłowa w trzecim kwartale zmniejszyła się o 2,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Był to trzeci kolejny kwartalny spadek tego wskaźnika po zniżkach w dwóch poprzednich kwartałach.

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Największy spadek w przetwórstwie przemysłowym

Przetwórstwo przemysłowe odnotowało gorszy wynik niż przemysł ogółem. Jego produkcja w trzecim kwartale spadła o 5,5% rok do roku, a 12-miesięczny spadek w sektorze wyniósł 3,8%.

Jednocześnie wskaźnik aktywności gospodarczej PMI przez wszystkie trzy miesiące kwartału pozostawał w strefie wzrostu. Mimo to dane INS wskazują na spadek faktycznej produkcji przemysłowej, w szczególności w sektorze przetwórczym.

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