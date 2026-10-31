Indyjski islamski kaznodzieja Zakir Naik publicznie usprawiedliwił ograniczenia dostępu dziewcząt do edukacji średniej i wyższej w Afganistanie. W nagraniu rozpowszechnianym w mediach społecznościowych stwierdził, że media rzekomo niewłaściwie przedstawiają sytuację w kraju, informuje NDTV World.

Naik twierdził, że administracja Talibanu nie zakazała edukacji dziewcząt, lecz jedynie odroczyła naukę w starszych klasach i na uczelniach wyższych do czasu zapewnienia bezpiecznych warunków. Według niego edukacja podstawowa jest dostępna do szóstej klasy, podczas gdy dalsza nauka została zawieszona z powodu braku nauczycielek i bezpiecznego środowiska. Oświadczył także, że afgańskie kobiety zdobywają tytuły magisterskie i doktorskie w dziedzinie nauk islamskich i szariatu.

Krytyka wypowiedzi kaznodziei

Pakistański działacz na rzecz edukacji i ojciec Malali Yousafzai, Ziauddin Yousafzai, nazwał te słowa głęboko niepokojącymi i rozczarowującymi. Zauważył, że przedstawianie bezterminowego zakazu jako odroczenia oraz powoływanie się na brak nauczycielek nie są przekonującymi usprawiedliwieniami.

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Była afgańska parlamentarzystka Mariam Suleman Khil, przebywająca na wygnaniu, ironicznie zareagowała na argumenty Naika. Zwróciła uwagę na jego twierdzenie o niedoborze nauczycielek, zaznaczając, że Taliban ograniczył pracę kobiet-nauczycielek.

Dane UNICEF dotyczące edukacji dziewcząt

Według UNICEF od września 2021 roku ponad 2,6 mln afgańskich dziewcząt nie ma dostępu do edukacji średniej. Organizacja twierdzi, że Afganistan pozostaje jedynym krajem na świecie, w którym edukacja średnia i wyższa są faktycznie zamknięte dla dziewcząt i kobiet.

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