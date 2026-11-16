Co najmniej dziewięć firm w USA informowało o otrzymaniu zwrotów za cła wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa oraz o przeznaczeniu części tych środków na wynagrodzenia dla kadry kierowniczej. Wynika to ze śledztwa ProPublica, o którym informuje The Guardian.

Zwroty i premie

ProPublica przeanalizowała dokumenty finansowe firm oraz zapisy telekonferencji dotyczących ich wyników. Redakcja ustaliła, że część przedsiębiorstw, które wcześniej tłumaczyły podwyżki cen dla konsumentów cłami importowymi, nie sprecyzowała, czy zwróci otrzymane rekompensaty klientom.

Producent narzędzi Stanley Black & Decker, który sprzedaje między innymi odkurzacze, wiertarki elektryczne i taśmy miernicze, oczekuje co najmniej 298 mln dolarów zwrotów ceł. W ujawnieniu finansowym firma wskazała, że otrzymany zwrot został częściowo zniwelowany przez bezpośrednio związane z nim koszty zmiennego wynagrodzenia motywacyjnego. Kierownictwo sieci TJMaxx i Marshalls, które również mają otrzymać zwroty, informowało o podobnym przeznaczeniu części środków — zaznacza ProPublica.

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Zwrot opłat celnych

Po decyzji Sądu Najwyższego USA, który uznał tak zwane cła Dnia Wyzwolenia za nielegalne z powodu przekroczenia uprawnień prezydenckich, administracja Trumpa od sierpnia zwróciła firmom co najmniej 100 mld dolarów. To około 60% z około 131 mld dolarów opłat celnych.

Według ProPublica administracja nie opublikowała listy firm otrzymujących zwroty. Niektóre przedsiębiorstwa natychmiast po orzeczeniu sądu złożyły pozwy przeciwko rządowi USA. Trump jednocześnie oświadczał, że zapamięta firmy, które domagały się rekompensat, i chwalił te, które nie spieszyły się z takimi wnioskami.

Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku oceniał, że 26% podwyżek ceł jest przenoszonych na ceny konsumenckie. Yale Budget Lab z kolei wyliczył, że zgodnie z obowiązującym prawem cła kosztują amerykańskie gospodarstwa domowe około 900 dolarów rocznie.

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