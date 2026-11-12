W Chinach pominięcie porannej dawki inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub blokerów receptora angiotensyny (ARB) przed operacją niekardiologiczną zmniejszyło częstość niedociśnienia tętniczego wymagającego leczenia podczas zabiegu. O wynikach randomizowanego badania opublikowanego w The BMJ informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu wzięło udział 2012 pacjentów w wieku od 60 do 80 lat z nadciśnieniem tętniczym. Średni wiek uczestników wynosił 69 lat, a 54% stanowili mężczyźni. Przyjmowali oni inhibitory ACE lub ARB średnio przez dziesięć lat i przechodzili operacje niekardiologiczne w znieczuleniu ogólnym w pięciu dużych chińskich szpitalach od listopada 2020 roku do grudnia 2023 roku.

1004 uczestników kontynuowało przyjmowanie zwyczajowego leku rano w dniu operacji, a 1008 otrzymało identyczne placebo. Za hipotensję uznawano średnie ciśnienie tętnicze poniżej 65 mmHg lub jego spadek o co najmniej 30% względem poziomu przedoperacyjnego, jeśli taki stan wymagał leczenia.

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Co wykazały wyniki

Epizody hipotensji odnotowano u 31,2% pacjentów, którzy nie przyjęli porannej dawki, oraz u 45,5% tych, którzy kontynuowali terapię. W grupie bez leku czas trwania hipotensji podczas operacji był również krótszy średnio o 1,3 minuty, a potrzeba stosowania wazopresorów występowała rzadziej: 28,5% wobec 41,1%.

Badacze nie stwierdzili statystycznie istotnej różnicy między grupami pod względem pooperacyjnej hipotensji, powikłań w ciągu 30 dni ani śmiertelności. Zaznaczyli, że w badaniu uczestniczyli pacjenci w Chinach poddawani operacjom niekardiologicznym o umiarkowanym czasie trwania, dlatego wyniki mogą nie mieć zastosowania do operacji o bardzo wysokim ryzyku ani do populacji innych krajów. Uczestników obserwowano tylko przez 30 dni po zabiegu.

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