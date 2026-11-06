Studenckie protesty we Francji, wywołane pogorszeniem warunków nauki, niedoborem nauczycieli i problemami systemu edukacji, przerodziły się w szerszą falę niezadowolenia z powodu kosztów życia, niedostępnych mieszkań i stanu usług publicznych. Demonstracje odbyły się również w Belgii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

Protesty w kilku krajach

Jak informuje France 24, większość marszów miała pokojowy charakter. Jednocześnie części akcji towarzyszyły starcia, grabieże i zniszczenia. Działania organów ścigania również spotkały się z krytyką z powodu nadmiernego użycia siły i masowych zatrzymań.

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Presja gospodarcza

Protesty odbywają się w warunkach presji gospodarczej w Europie. Francja, druga co do wielkości gospodarka Unii Europejskiej, ma niskie tempo wzrostu i rosnący dług publiczny, który według prognoz osiągnie 120% PKB do 2027 roku.

Inflacja w Unii Europejskiej i strefie euro we wrześniu wyniosła 3,8%, podczas gdy w 2024 roku była na poziomie 2,1%. W programie France 24 dyskutowano, czy fala protestów może przerodzić się w szerszy kryzys społecznego zaufania do rządów.

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