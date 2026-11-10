W poniedziałek Nvidia i jej dyrektor generalny Jensen Huang zostali pozwanymi w proponowanym pozwie zbiorowym, o czym informuje France 24. Powodowie oskarżają firmę i Huanga o wprowadzanie akcjonariuszy w błąd poprzez rzekome ukrywanie jego powiązań z osobą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin.

Zarzuty powodów

Pozew ma status proponowanego postępowania zbiorowego. Twierdzenia o możliwym ukrywaniu powiązań Huanga są zarzutami powodów i nie powinny być traktowane jako ustalony fakt.

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Ocena eksperta

Dyrektor Instytutu Chin SOAS Steve Tsang powiedział w rozmowie z France 24, że sprawa mogła również mieć na celu skłonienie Jensena Huanga do lobbowania rządu USA. Według niego Huang jest wpływową postacią, w tym za administracji Donalda Trumpa.

Tsang wyraził również opinię, że Huang zajmował stanowisko sprzyjające rozwojowi i wzmacnianiu chińskiego potencjału w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jest to ocena eksperta przytoczona w materiale France 24.

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