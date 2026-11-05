Pro-rządowe jemeńskie „Brygady Gigantów” poinformowały o zniszczeniu trzech rakietowych systemów startowych należących do ugrupowania Huti oraz o śmierci członków ich obsług. Jak podaje Anadolu Agency, według twierdzeń brygad systemy były gotowe do odpalenia w chwili uderzenia.

Oświadczenie w sprawie operacji

„Brygady Gigantów” opublikowały nagranie wideo, które, jak twierdzą, przedstawia operację. Nie podano miejsca jej przeprowadzenia ani liczby zabitych członków obsług. Przedstawiciele Huti nie skomentowali od razu tych twierdzeń.

Wcześniej tego samego dnia siły zbrojne Jemenu oświadczyły, że w ramach operacji „Świt Jemenu” przeprowadziły 1322 operacje przeciwko Huti. Twierdzą również, że zabiły lub wyłączyły z walki około 340 bojowników i dowódców ugrupowania, a także zniszczyły lub uszkodziły 114 jednostek pojazdów wojskowych i sprzętu.

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Wznowienie działań bojowych

Według raportów ONZ walki między siłami rządowymi a Huti wznowiły się w lipcu. W wyniku starć tysiące osób zginęły lub zostały ranne, a ponad 250 tysięcy osób opuściło swoje domy. Wcześniej, od kwietnia 2022 roku, w kraju trwał okres względnego spokoju.

Wojna domowa w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy Huti zajęli stolicę Sanę i kilka prowincji. W marcu 2015 roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej interweniowała, wspierając międzynarodowo uznawany rząd Jemenu.

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