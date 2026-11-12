Niemiecka firma Proxima Fusion podpisała 28 października w Tokio w Japonii memoranda o porozumieniu z japońskimi firmami Fujikura i Kyoto Fusioneering. Porozumienie z Fujikura dotyczy wysokotemperaturowej taśmy nadprzewodzącej stosowanej w magnesach do utrzymywania plazmy w reaktorach termojądrowych. Umowa z Kyoto Fusioneering przewiduje rozszerzenie współpracy w zakresie girotronów do ogrzewania plazmy silnymi mikrofalami oraz technologii cyklu paliwowego, podaje OilPrice.

Plan produkcji w Dolnej Saksonii

Proxima Fusion wraz z Fujikura planuje zbadać możliwość przemysłowej produkcji takiej taśmy w Niemczech. Planowany zakład w Dolnej Saksonii o wartości 140 mln euro mógłby potencjalnie produkować około 5 tys. km taśmy rocznie do 2030 roku.

Firma szacuje zapotrzebowanie na około 20 tys. km wysokotemperaturowej taśmy nadprzewodzącej dla demonstratora Alpha. Każda planowana elektrownia Stellaris będzie wymagała kolejnych około 40 tys. km materiału. Taśma jest nawijana na magnesy, które tworzą silne pola magnetyczne do stabilnego utrzymywania plazmy w temperaturze od 100 do 150 mln stopni Celsjusza.

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Ograniczona produkcja i zależność od surowców

Produkcja wysokotemperaturowej taśmy nadprzewodzącej jest skomplikowana i kosztowna, dlatego wytwarza ją ograniczona liczba firm. Materiał jest zwykle oparty na tlenku baru i miedzi metali ziem rzadkich, REBCO; jego ceramiczna warstwa nadprzewodząca jest krucha i wrażliwa na zginanie. Magnesy z takiego materiału mogą również lokalnie tracić nadprzewodnictwo, co powoduje nagrzewanie rezystancyjne i może uszkodzić konstrukcję.

Do produkcji taśmy potrzebne są między innymi itr i gadolin. Według OilPrice Chiny zapewniają około 69% światowego wydobycia pierwiastków ziem rzadkich i w 2025 roku wprowadziły kontrolę eksportu itru, gadolinu oraz pięciu innych średnich i ciężkich pierwiastków ziem rzadkich.

Proxima Fusion została założona w 2023 roku jako spin-off Instytutu Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka. Firma rozwija reaktory typu stellarator, przeznaczone do pracy ciągłej, w przeciwieństwie do bardziej powszechnych tokamaków działających w cyklach impulsowych.

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