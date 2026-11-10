PSD rozważa połączenie gmin liczących mniej niż 3 tys. mieszkańców — Romania Insider
W Rumunii przedstawiciele rządzącej Partii Socjaldemokratycznej (PSD) w ostatnich tygodniach przedstawili dwa odrębne scenariusze szeroko zakrojonej reformy terytorialnej. Jeden z wariantów przewiduje połączenie wszystkich gmin, których liczba mieszkańców nie przekracza 3 tys. osób.
Cel zmian
Jak informuje Romania Insider, proponowane zmiany mogą pomóc ograniczyć wydatki publiczne. Kwestia reformy jest podnoszona w związku z dążeniem Rumunii do utrzymania deficytu poniżej docelowego poziomu 6,2%.
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Oświadczenie koordynatora reformy
Wiceprzewodniczący PSD i partyjny koordynator ds. reformy terytorialnej Dragoș Benea oświadczył 9 listopada po spotkaniu partii, że PSD pracuje nad kilkoma scenariuszami łączenia małych miejscowości. Mówił o wariantach łączenia niewielkich miejscowości w ramach przygotowań do reformy terytorialnej.