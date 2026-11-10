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PSD rozważa połączenie gmin liczących mniej niż 3 tys. mieszkańców — Romania Insider

Fedir Krysztowski 10 listopada 2026 13:33
PSD rozważa połączenie gmin liczących mniej niż 3 tys. mieszkańców — Romania Insider

W Rumunii przedstawiciele rządzącej Partii Socjaldemokratycznej (PSD) w ostatnich tygodniach przedstawili dwa odrębne scenariusze szeroko zakrojonej reformy terytorialnej. Jeden z wariantów przewiduje połączenie wszystkich gmin, których liczba mieszkańców nie przekracza 3 tys. osób.

Cel zmian

Jak informuje Romania Insider, proponowane zmiany mogą pomóc ograniczyć wydatki publiczne. Kwestia reformy jest podnoszona w związku z dążeniem Rumunii do utrzymania deficytu poniżej docelowego poziomu 6,2%.

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Oświadczenie koordynatora reformy

Wiceprzewodniczący PSD i partyjny koordynator ds. reformy terytorialnej Dragoș Benea oświadczył 9 listopada po spotkaniu partii, że PSD pracuje nad kilkoma scenariuszami łączenia małych miejscowości. Mówił o wariantach łączenia niewielkich miejscowości w ramach przygotowań do reformy terytorialnej.

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