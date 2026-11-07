W Australii psychiatra sądowa Kerry Eagle zaapelowała o przekazanie odpowiedzialności za zdrowie psychiczne więźniów w zakładach karnych Nowej Południowej Walii służbie medycznej Justice Health, a nie pracownikom systemu penitencjarnego. Jej zdaniem pracownicy Corrections Services NSW powinni identyfikować osoby w kryzysie, jednak ich stanem powinni następnie zajmować się specjaliści z przygotowaniem klinicznym, informuje ABC News.

Obecny system nadzoru

Więźniowie uznani za osoby zagrożone samobójstwem lub samookaleczeniem są obecnie kierowani do odpowiedzialnego pracownika Corrections Services NSW. Sporządza on plan natychmiastowego wsparcia, który określa poziom ryzyka, miejsce osadzenia i intensywność nadzoru. Osoba może zostać przeniesiona do bezpiecznej celi, w której zminimalizowano punkty umożliwiające powieszenie się, a nadzór prowadzony jest za pomocą kamer wideo i osobistych kontroli.

Następnie sprawę rozpatruje grupa interwencji ryzyka, w skład której wchodzi dwóch pracowników Corrections Services NSW i jeden przedstawiciel Justice Health. Zazwyczaj są to strażnik, pracownik służb i programów systemu penitencjarnego oraz pielęgniarka. Jeśli pojawia się między nimi spór dotyczący dalszego postępowania z więźniem, decyzję podejmuje naczelnik więzienia.

Eagle, która jest dyrektorką kliniczną Justice Health, lecz komentowała sytuację jako prywatna praktyczka, stwierdziła, że system ten nie ma podstaw dowodowych jako interwencja medyczna. Podkreśliła, że pracownicy zakładów karnych nie mają umiejętności ani przygotowania do oceny stanu psychicznego pacjentów, poziomu dystresu i potrzeb klinicznych.

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Wnioski z dochodzeń i niedobór łóżek

Śledztwo ABC ujawniło dziesiątki ustaleń koronera od 2015 roku, w których odnotowano niedociągnięcia w opiece nad więźniami z zaburzeniami psychicznymi. Koroner badający śmierć Simona Cartwrighta w 2021 roku, po 17 dniach oczekiwania przez niego na łóżko w placówce psychiatrycznej, stwierdził, że Corrections Services NSW nie powinno znajdować się w sytuacji, w której musi opiekować się osobą z chorobą psychiczną.

Według danych Australijskiego Instytutu Zdrowia i Dobrobytu z 2020 roku niemal połowa osób trafiających do więzień Nowej Południowej Walii miała zaburzenia psychiczne. Wśród tych więźniów połowa była leczona z powodu depresji, 39% z powodu lęku, 18% z powodu schizofrenii, a 14% z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej.

W październiku 2023 roku rząd Nowej Południowej Walii obiecał utworzyć w ciągu czterech lat kolejnych 109 łóżek dla sądowej opieki psychiatrycznej, co miało zwiększyć możliwości o 50%. Jednocześnie Eagle zaznaczyła, że przenoszenie więźniów do takich placówek utrudnia obecny system, zgodnie z którym pozostają oni pod odpowiedzialnością Corrections Services NSW.

Corrections Services NSW oświadczyło, że współpracuje z Justice Health za pośrednictwem multidyscyplinarnych zespołów. Przedstawiciel Justice Health poinformował, że służba zamierza przestrzegać zasad medycznych, identyfikować ryzyka i poprawiać dostęp więźniów do leczenia. Minister służb penitencjarnych Anoulack Chanthivong oświadczył, że oczekuje zapewnienia osobom przebywającym w areszcie właściwej opieki medycznej i psychiatrycznej.

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