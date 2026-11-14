PUK wycofała się z rządu Regionu Kurdystanu w Iraku — The National

Patriotyczna Unia Kurdystanu (PUK), kierowana przez Bafela Talabaniego, wycofała się ze składu rządu Regionu Kurdystanu w Iraku. Stało się to po wznowieniu pracy parlamentu w Irbilu, który był sparaliżowany politycznie przez dwa lata. Demokratyczna Partia Kurdystanu (KDP) przeprowadziła wybory władz parlamentu mimo bojkotu ze strony PUK, informuje The National.

PUK domagała się uzgodnienia podziału kluczowych stanowisk przed posiedzeniem parlamentu. Wraz z nią sesję zbojkotowały Ruch Stanowiska Narodowego, Islamska Unia Kurdystanu oraz ruch Nowe Pokolenie. Premier Regionu Kurdystanu w Iraku Masrur Barzani wezwał wszystkie partie do poparcia wznowienia pracy parlamentu, podkreślając, że krok ten nie był wymierzony w żadną siłę polityczną.

Spór między dwiema partiami

KDP, założona w 1946 roku przez Mustafę Barzaniego, ma główne poparcie w Irbilu i Dohuku. Jej kluczowymi przedstawicielami są premier Masrur Barzani i prezydent Regionu Kurdystanu Neczirwan Barzani. PUK założył w 1975 roku Dżalal Talabani, który wraz z innymi kurdyjskimi politykami odszedł z KDP; partia ma silną pozycję przede wszystkim w Sulajmanijji.

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Rywalizacja obu sił już przerodziła się w konflikt zbrojny: w 1994 roku spory o terytoria, wpływy polityczne i dochody celne doprowadziły do wojny domowej. W 1998 roku strony zawarły w Waszyngtonie, za pośrednictwem USA, porozumienie, które zakończyło działania zbrojne. Do formalnego zjednoczenia administracji w 2006 roku region faktycznie miał dwie administracje — jedną kontrolowaną przez KDP w Irbilu i Dohuku, drugą kontrolowaną przez PUK w Sulajmanijji.

Ryzyko nowego podziału

Analitycy zauważają, że obecne okoliczności prawne i polityczne różnią się od sytuacji z lat 90. Konstytucja Iraku uznaje Region Kurdystanu za jednostkę federalną, jednak nie określa procedury wystąpienia poszczególnych prowincji z już istniejącego regionu autonomicznego. Według badacza Mohammeda Saliha Sulajmanijja i Halabdża mogłyby utracić znaczną część swoich uprawnień w przypadku odłączenia bez uznania ich za odrębny region federalny.

Bafel Talabani nazwał rozmowy o utworzeniu dwóch rządów przedwczesnymi i całkowicie wykluczył możliwość przemocy. Jednocześnie stwierdził, że spór jest wieloletnim konfliktem między dwiema siłami politycznymi regionu. Przedstawiciel KDP wyraził nadzieję, że strony zdołają osiągnąć porozumienie w najbliższych tygodniach lub miesiącach.

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