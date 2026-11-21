Francuski Paris Saint-Germain wygrał na wyjeździe z Nice 3:2 w Nicei we Francji w meczu ligi francuskiej. Désiré Doué doznał urazu kolana niedługo po zdobyciu gola i opuścił boisko ze łzami w oczach. O przebiegu meczu informuje Channel NewsAsia.

Odrobienie strat przez PSG po szybkim golu

Nice otworzyło wynik w ósmej minucie: Mohamed Amoura zakończył pierwszy atak gospodarzy precyzyjnym, niskim strzałem w dalszy róg. PSG wyrównało w 31. minucie — Senny Mayulu wykorzystał rzut karny podyktowany za zagranie ręką po analizie VAR.

Mniej niż minutę później Doué wyprowadził gości na prowadzenie, zdobywając bramkę po podaniu Achrafa Hakimiego. Siedem minut później został zniesiony z boiska po tym, jak upadł, przenosząc ciężar ciała na prawą nogę po ruchu, który wydawał się zwyczajny.

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Oczekiwanie na badania medyczne

Trener PSG Luis Enrique powiedział, że zespół musi poczekać na badania medyczne, jednak uraz Doué wygląda na poważny. Według niego piłkarz przebywał w szatni po meczu.

Ousmane Dembélé, który wszedł z ławki po miesięcznej przerwie, w 85. minucie asystował przy golu Ferrana Torresa, który powiększył przewagę PSG. W doliczonym czasie gry obrońca Nice Ali Abdi zmniejszył stratę. Po 11 meczach paryżanie mają 26 punktów i zwiększyli przewagę na szczycie tabeli do pięciu punktów.

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