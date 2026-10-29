Naukowcy ustalili, że masową śmierć pingwinów Adeli na Wyspach Niebezpieczeństwa w pobliżu Półwyspu Antarktycznego na początku 2024 roku spowodowała ptasia cholera, choroba bakteryjna, a nie ptasia grypa. Informuje o tym NPR.

W marcu 2024 roku lekarz weterynarii Ralph Vanstrels wraz z kolegami przybył na wyspy, oczekując udokumentowania skutków rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N1. Na jednej tylko rampie do lądowania, którą badacz porównał wielkością do pasa startowego lotniska, zespół znalazł ponad 537 tusz pingwinów. Badacze szacują, że łączna liczba martwych pingwinów Adeli i innych gatunków ptaków sięgała tysięcy, jednak nie mogli przeprowadzić pełnego liczenia, ponieważ musieli działać szybko.

Niskie stężenie wirusa

Podczas ekspedycji w próbkach pobranych z tusz rzeczywiście wykryto wirusa ptasiej grypy, jednak jego stężenie było niskie. W przypadku ptaków, które niedawno padły, nie odpowiadało to oczekiwanemu obrazowi, gdyby H5N1 był główną przyczyną ich śmierci.

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Po powrocie ekspedycji koledzy Vanstrelsa w Niderlandach zbadali tkanki pod mikroskopem i wykryli bakterie. Ustalili, że chorobę spowodowała infekcja bakteryjna — ptasia cholera. Wyniki badania opublikowano w październiku w czasopiśmie Proceedings of the Royal Society B.

Choroba, której poświęcano mało uwagi

Ptasia cholera różni się od cholery u ludzi. Według Vanstrelsa szczep przystosowany do ptaków nie stanowi istotnego zagrożenia dla ludzi, ale choroba prowadzi do śmierci ptaków w różnych częściach świata, szczególnie w zimnych środowiskach, gdzie bakteria dobrze się rozmnaża.

Badacze zauważają, że na Półwyspie Antarktycznym choroby tej ostatnio poszukiwano 25 lat temu. Vanstrels przypuszcza, że ogniska ptasiej cholery mogły pojawiać się regularnie, lecz pozostawać niezauważone. Naukowcy podkreślają potrzebę monitorowania także innych infekcji, a nie skupiania się wyłącznie na ptasiej grypie.

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