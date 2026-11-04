Opozycyjna partia PTI w Pakistanie oświadczyła, że jest gotowa przyjąć wsparcie lidera partii JUI-F, Maulany Fazlura Rehmana, w walce przeciwko rządowi. W Islamabadzie poinformował o tym sekretarz generalny PTI Salman Akram Raja, pisze Dawn.

Stanowisko PTI

Według Radży PTI jest gotowa powitać każdego, kto opowie się po stronie partii i poprze jej walkę. Zaznaczył, że różne siły polityczne mogą przyłączać się do ruchu na różny czas, jednak nie należy odrzucać ich wsparcia.

Sekretarz generalny PTI dodał, że partia nie uważa Maulany Fazlura Rehmana za „zbawcę” ani „mesjasza” i nie wiąże szczególnych nadziei z żadną jedną osobą. Jednocześnie PTI dąży do rozszerzenia swojego ruchu i przyjmie wsparcie lidera JUI-F, jeśli je zaoferuje.

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Spotkania z Imranem Khanem

PTI oświadczyła również, że krewnym założyciela partii Imrana Khana, który przebywa w areszcie, ponownie odmówiono dostępu do niego w więzieniu Adiala. Prawnik Awais Younas Chaudhry powiedział Dawn, że do więzienia przybyli prawnicy Gohar Ali Khan i Salman Akram Raja, a także Abdullah Khan, syn Uzmy Khanum, jednak nie pozwolono im spotkać się z Imranem Khanem.

Poprzedniego dnia barrister Salman Safdar, prawnik Imrana Khana, otrzymał zgodę na spotkanie z uwięzionym założycielem PTI.

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