W Islamabadzie komitet kierowniczy pakistańskiej partii Ruch na rzecz Sprawiedliwości (PTI) wyraził zaniepokojenie stanem zdrowia uwięzionego założyciela partii, byłego premiera Imrana Khana. Partia wezwała prezesa Sądu Najwyższego Pakistanu do zapewnienia skutecznego wykonania nakazów sądowych dotyczących jego leczenia, poinformował Dawn.

Posiedzenie komitetu odbyło się po doniesieniach, że ciśnienie tętnicze Khana wzrosło do 192. W oświadczeniu PTI dane te nazwano niezwykle alarmującymi. Przedstawiciele partii oświadczyli również, że możliwości medyczne w więzieniu są niewystarczające, a rodzina i prywatni lekarze Khana napotykają przeszkody w dostępie do niego.

Żądania PTI

Komitet zażądał zapewnienia prywatnym lekarzom Khana natychmiastowego i swobodnego dostępu do niego, przeprowadzenia niezbędnych badań medycznych i testów diagnostycznych oraz przeniesienia go do szpitala Shifa International w Islamabadzie na kompleksowe badanie i leczenie.

W PTI podkreślono, że ochrona zdrowia i życia Khana jest pilną kwestią humanitarną. Partia wezwała również swoich deputowanych, struktury partyjne i działaczy do podnoszenia kwestii jego leczenia i praw w parlamencie, zgromadzeniach prowincjonalnych oraz na innych forach.

Wcześniejsza decyzja Sądu Najwyższego

Imran Khan przebywa w areszcie od sierpnia 2023 roku. Pod koniec stycznia poinformowano o jego chorobie prawego oka — zakrzepie żyły środkowej siatkówki — po czym kilkakrotnie przewożono go do szpitala.

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18 sierpnia Sąd Najwyższy Pakistanu nakazał przeniesienie byłego premiera do Shifa International Hospital. W załączniku do raportu administracji więziennej wskazano, że lekarz z Pakistan Institute of Medical Sciences zbadał Khana 1 sierpnia, gdy skarżył się on na niekontrolowane wahania ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, ból głowy i niepokój.

Rada medyczna, która zbadała Khana 10 sierpnia, zaleciła codzienne godzinne spacery, dostęp do gazet, czasopism, telewizji i książek, a także częstsze spotkania z najbliższymi krewnymi lub żoną. Zdaniem rady mogłoby to pomóc kontrolować lęk i ciśnienie tętnicze.

Jednocześnie władze przewiozły Khana do państwowego Pakistan Institute of Medical Sciences, po czym odesłały go z powrotem do więzienia. Minister informacji Attaullah Tarar wyjaśniał skierowanie do innego szpitala sytuacją bezpieczeństwa, którą, jak twierdził, stworzyli zwolennicy PTI w drodze do placówki medycznej i w jej pobliżu. Partia zaprzeczyła tym twierdzeniom i oskarżyła rząd o celowe niewykonywanie nakazów sądowych.

Komitet kierowniczy PTI wyraził także zaniepokojenie stanem uwięzionego wiceprzewodniczącego partii Shaha Mahmooda Qureshiego po jego upadku w więzieniu i wezwał do jego natychmiastowego przeniesienia do szpitala na kompleksowe badanie i leczenie.

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