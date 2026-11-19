Przywódca państwa-agresora Rosji Władimir Putin podczas spotkania liderów gospodarczych APEC w chińskim Shenzhen oświadczył, że forum powinno nadać jednoczący ton w warunkach fragmentacji światowej gospodarki. Wezwał uczestników do wypracowania konstruktywnej agendy współpracy, informuje Anadolu Agency.

Deklaracja z Shenzhen

Według Putina Rosja popiera projekt końcowej Deklaracji z Shenzhen, przygotowany do zatwierdzenia przez uczestników spotkania. Nazwał także partnerstwo z gospodarkami regionu Azji i Pacyfiku strategicznym kierunkiem dla Rosji i oświadczył, że kraj jest nieodłączną częścią regionu.

Putin powiedział, że region Azji i Pacyfiku stał się jednym z motorów światowego rozwoju. Przytoczył prognozę, zgodnie z którą wzrost gospodarczy gospodarek uczestniczących w APEC może w tym roku osiągnąć 4,8%, co, jak stwierdził, znacznie przewyższa średnią światową.

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Współpraca i logistyka

Rosyjski przywódca oświadczył, że jest zainteresowany ścisłą współpracą z uczestnikami APEC w branżach zaawansowanych technologii, w szczególności w energetyce jądrowej. Poinformował także o gotowości do dzielenia się doświadczeniem cyfrowym i dorobkiem w dziedzinie sztucznej inteligencji pod warunkiem ochrony suwerenności i bezpieczeństwa danych.

Osobno Putin zaprosił gospodarki regionu do aktywniejszego korzystania z tras logistycznych rozwijanych przez Rosję. Według niego w ostatnich dekadach wraz z partnerami forum zrealizowano ponad 80 obopólnie korzystnych projektów i inicjatyw.

Założona w 1989 roku organizacja APEC skupia 21 gospodarek, w tym Chiny, USA, Rosję, Japonię, Koreę Południową, Australię, Kanadę, Indonezję, Malezję i Wietnam.

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