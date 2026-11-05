Prezydent Rosji — państwa-agresora — Władimir Putin dekretem przekazał udziały Japan Tobacco International w czterech rosyjskich spółkach pod tymczasowy zarząd. Przekazano je pod zarząd rosyjskiej spółki Industrial Assets, informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Dekret dotyczący czterech spółek

W dokumencie nie wskazano powodów tej decyzji. Wcześniej Kreml wiązał podobne kroki z działaniami państw, które rosyjskie władze nazywają „nieprzyjaznymi”.

Japan Tobacco International należy do Japan Tobacco Inc. Spółka określa się jako największy producent wyrobów tytoniowych w Rosji pod względem wielkości sprzedaży. JTI nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz dotyczący dekretu.

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Wcześniejsze przekazania aktywów

We wrześniu rosyjskie władze przekazały pod tymczasowy zarząd aktywa szwajcarskiej firmy spożywczej Nestle, niemieckiego hurtownika Metro AG i francuskiego detalisty Auchan. W październiku Moskwa przejęła kontrolę nad rosyjskimi aktywami kolejnych czterech europejskich firm.

Rosyjskie władze wyjaśniały październikową decyzję wsparciem Ukrainy przez kraje europejskie oraz tym, co nazwały bezprawnym wywłaszczeniem rosyjskiej własności. W październiku rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych również nazwało sprzedaż dronów Ukrainie przez japońską firmę wrogim krokiem i ostrzegło przed ostrą odpowiedzią. W ubiegłym miesiącu Rosja poinformowała o zatrzymaniu japońskiego dziennikarza na Sachalinie pod zarzutem szpiegostwa.

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