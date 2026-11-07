Prezydent Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Władimir Putin rozszerzył listę struktur Japan Tobacco International (JTI) przekazanych pod tymczasowy zarząd w Rosji. Do czterech spółek wskazanych w pierwotnym dekrecie dodano jeszcze trzy struktury, podaje Channel NewsAsia.

Co przewidują dekrety

W czwartek Putin podpisał dekret o przekazaniu rosyjskich aktywów JTI pod tymczasowy zarząd. Udziały w czterech spółkach grupy przekazano pod zarząd rosyjskiej spółki Industrial Assets.

Osobny dekret, opublikowany w nocy, rozszerzył ten środek na kolejne trzy spółki należące do JTI Investments Sarl. Według agencji Interfax struktury te pełniły funkcje importowe, zarządcze i holdingowe.

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Stanowisko spółki

Szef Industrial Assets Anton Pivovarov powiedział rosyjskiemu portalowi RBC, że spółka będzie dążyć do zachowania produkcji, obecnych zespołów pracowniczych oraz nieprzerwanego wywiązywania się z zobowiązań wobec pracowników i partnerów biznesowych.

Dekrety nie zawierają wyjaśnienia przyczyn tej decyzji. Wcześniej Kreml wiązał podobne przejęcia aktywów z działaniami państw, które Rosja uznaje za nieprzyjazne.

Po opublikowaniu pierwszego dekretu JTI poinformowała, że wie o decyzji i ocenia sytuację oraz możliwe warianty działań, traktując priorytetowo interesy zainteresowanych stron, przede wszystkim pracowników. JTI należy do Japan Tobacco Inc., którego około 37% akcji jest własnością rządu Japonii. Rosyjski biznes zapewnia około 10% przychodów Japan Tobacco Group i około 25% jej zysku operacyjnego.

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