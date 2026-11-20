Prezydent Rosji, państwa-agresora, Władimir Putin oświadczył, że Moskwa nie zgodzi się na zaprzestanie ataków na obiekty energetyczne i żeglugę po uderzeniach Ukrainy w Most Kerczeński na tymczasowo okupowanym Krymie, który jest częścią Ukrainy. Powiedział to w chińskim Shenzhen po rozmowach z przywódcami Chin i USA, poinformował The Japan Times.

Według Putina polecił on Radzie Bezpieczeństwa FR rozważyć możliwe porozumienie o zaprzestaniu ataków na morzu i na infrastrukturę energetyczną. Jednak po uderzeniach w most, jak twierdzi rosyjski prezydent, takich ustaleń nie będzie. Oświadczył również, że Rosja odpowie na ataki.

Uderzenie w most

Ukraińskie wojsko potwierdziło nowe uderzenie w drogowo-kolejowy Most Kerczeński, nielegalnie zbudowany przez Rosję na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o użyciu rakiet „Neptun” do rażenia torów kolejowych na konstrukcji, którą nazwał symbolem okupacji Krymu. Według publikacji nie informowano o poszkodowanych.

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Było to trzecie uderzenie w most w ciągu tygodnia, po którym na krótko wstrzymano ruch pociągów. Wcześniej we wtorek ukraińskie drony i rakiety, według nagrań wideo i zdjęć, zniszczyły centralne przęsło drogowe mostu.

Szacunki dotyczące naprawy

Wicepremier rosyjskiego rządu Marat Chusnullin powiedział rosyjskiej telewizji państwowej, że na ocenę terminu naprawy potrzebny będzie około tydzień. Według niego część odcinków można odbudować w ciągu jednego–dwóch miesięcy.

Jednocześnie Inger Kron, inżynierka duńskiej firmy konsultingowej COWI, uważa, że wymiana około 227-metrowego przęsła drogowego i łuku może potrwać ponad rok. Wyjaśniła, że wymaga to wykonania nowej dużej konstrukcji stalowej, a tymczasowe rozwiązanie z podporami mogłoby utrudnić przepływanie statków pod mostem.

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