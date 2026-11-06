Grupa Qantas poinformowała, że w roku finansowym 2027 zmniejszy łączną przepustowość krajowych przewozów Qantas i Jetstar o 4% oraz będzie nadal dostosowywać taryfy w odpowiedzi na rosnące koszty paliwa. Poinformowano o tym w materiale ABC News dotyczącym aktualizacji rynkowej spółki, opublikowanej przed dorocznym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy.

Koszty paliwa

Qantas oczekuje, że koszty paliwa w pierwszej połowie nowego roku finansowego wyniosą 3,8 mld dolarów. Spółka przedłużyła także zabezpieczenie około 85% rocznych kosztów paliwa, głównie z wykorzystaniem ropy Brent.

Według ABC News cena Brent przekroczyła 100 dolarów za baryłkę, podczas gdy przed atakiem USA na Iran w lutym wynosiła około 60 dolarów. Qantas oświadczył, że ceny paliwa prawdopodobnie pozostaną wysokie przez cały rok finansowy 2027. Spółka wiąże wzrost kosztów z wojną na Bliskim Wschodzie.

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Popyt i wyniki finansowe

Pomimo planowanego ograniczenia Qantas poinformował o odpornym popycie na podróże międzynarodowe i krajowe. Według oceny przewoźnika popyt międzynarodowy wspierają klienci przekierowujący podróże z Bliskiego Wschodu do innych miejsc docelowych. Podróże służbowe i rządowe, według spółki, pozostają stabilne i są monitorowane.

W kwietniu grupa już ograniczyła przepustowość krajowych przewozów i podniosła taryfy z powodu kosztów paliwa. W sierpniu Qantas poinformował o zysku netto za rok finansowy 2025/26 w wysokości 1,3 mld dolarów, niemal o 20% niższym niż rok wcześniej. Bazowy zysk przed opodatkowaniem spadł o niemal 14%, do 2,1 mld dolarów, podczas gdy przychody wzrosły o 7%, do 25,5 mld dolarów.

Spółka anulowała także planowany skup akcji własnych o wartości 150 mln dolarów. Według prognozy Qantas nakłady inwestycyjne będą na dolnej granicy wcześniej deklarowanego przedziału od 4,3 mld do 4,6 mld dolarów.

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