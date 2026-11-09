Katarska państwowa spółka energetyczna QatarEnergy uzgodniła zakup 25% udziałów w morskiej koncesji Petroleum Exploration License 0082 (PEL82) w Namibii, należącej do amerykańskiego Chevronu. Informuje o tym The National.

Podział udziałów w projekcie

Po sfinalizowaniu transakcji Chevron zachowa 55% udziałów w PEL82. Namibijskie firmy Namcor i Custos Energy będą mieć po 10% udziałów. Operacja wymaga standardowych zgód regulacyjnych.

Koncesja PEL82 obejmuje bloki 2112B i 2212A. Jej powierzchnia wynosi około 11 450 kilometrów kwadratowych na morzu u wybrzeży Namibii, a głębokość w obrębie obszaru waha się od 350 do 2300 metrów.

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Minister stanu Kataru ds. energii i dyrektor generalny QatarEnergy Saad al-Kaabi oświadczył, że umowa ma wzmocnić relacje spółki z Chevronem oraz rozszerzyć i zdywersyfikować obecność QatarEnergy w Namibii.

Poszukiwania w basenie Orange

Namibia staje się jednym z centrów poszukiwań ropy i gazu w Afryce po nowych odkryciach w morskim basenie Orange. Według szacunków przytoczonych w materiale odkrycia te mogą zawierać około 11 mld baryłek lekkiej ropy i 2,2 bln stóp sześciennych gazu ziemnego.

Amerykańska Międzynarodowa Administracja Handlu wskazuje, że jeśli złoża zostaną potwierdzone pod względem komercyjnym, nowe odkrycia mogą potencjalnie ponad dwukrotnie zwiększyć produkt krajowy brutto Namibii do 2040 roku. QatarEnergy pracuje również w Namibii nad blokami poszukiwawczymi wraz z Shell i francuskim TotalEnergies.

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