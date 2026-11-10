W Brisbane w Australii rada miejska zaproponowała zwiększenie dopuszczalnej wysokości zabudowy w dzielnicy rozrywkowej Fortitude Valley do 40 pięter. Plan Sustainable Growth Precinct Plan przewiduje możliwość budowy tysięcy nowych mieszkań w ramach strategii „zabudowa wysokościowa zamiast rozrastania się miasta”.

Nowe limity wysokości

Zgodnie z projektem limity mają zostać podniesione z 30 do 40 pięter na działkach między St Pauls Terrace a Brooks Street, wzdłuż Ann Street i w pobliżu Cathedral Place. Na obrzeżach dzielnicy maksymalna wysokość budynków będzie stopniowo zmniejszana do 30 pięter i mniej.

Lord mayor Brisbane Adrian Schrinner oświadczył, że należy wzmocnić nowe zasady dla dzielnicy rozrywkowej oraz ochronę przed hałasem. Według niego nowe budynki muszą być projektowane z uwzględnieniem tego, że mieszkańcy będą mieszkać w pobliżu miejsc życia nocnego i muzyki na żywo. Poinformował o tym ABC News Australia.

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Konsultacje i krytyka

Konsultacje społeczne dotyczące projektu potrwają od 13 listopada do 18 grudnia, a ostatecznego planu oczekuje się w 2027 roku. Fortitude Valley stało się ostatnią dzielnicą objętą tą strategią: wcześniej podwyższenie limitów wysokości przewidziano dla Indooroopilly, Carindale i Nundah. W pobliżu centrów handlowych Indooroopilly i Carindale dopuszczalna wysokość wzrośnie do 25 pięter, a w pobliżu osiedla i stacji kolejowej Nundah — do 15 pięter. Zmiany te wejdą w życie 11 grudnia.

Honorowy profesor Brian Roberts skrytykował podejście rady, nazywając je przykładem niespójnego, etapowego rozwoju. Jego zdaniem 40-piętrowe budynki nie odpowiadają skali Brisbane. Przedstawicielka Brisbane Residents United Elizabeth Handley wezwała władze do skupienia się na mieszkalnictwie socjalnym, a nie na wysokościowych kompleksach mieszkaniowych, i wyraziła obawy o zachowanie charakteru miasta.

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