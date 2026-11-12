Rada dyrektorów Nvidii przygotowuje się do rozważenia zwolnienia dyrektora generalnego Jensena Huanga po doniesieniach o prawdopodobnych pozamałżeńskich związkach — pisze The Verge, powołując się na The Wall Street Journal. Według WSJ rada mogła odbyć posiedzenie w sprawie przyszłości Huanga w firmie już 11 listopada.

Doniesienia o prawdopodobnych związkach

The Verge zaznacza, że The New York Times poinformował o drugiej prawdopodobnej historii pozamałżeńskiej z udziałem Huanga. Według gazety chodzi o wiceprezes Nvidii ds. opieki zdrowotnej Kimberly Powell, która podlega dyrektorowi generalnemu. NYT poinformował również, że mogli zostać nagrani podczas marcowej konferencji Nvidii, gdy okazywali sobie wzajemną czułość.

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Wewnętrzne dochodzenie

Wcześniej Nvidia i Huang potwierdzili związek z inną kobietą, którą w doniesieniach nazywa się prawdopodobną chińską szpieginią. Jak pisze The Verge, po tym firma ogłosiła rozpoczęcie wewnętrznego dochodzenia oraz zaangażowanie byłego federalnego prokuratora USA Juna H. Kima i kancelarii Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Według WSJ rada dyrektorów może podjąć decyzję w sprawie Huanga przed zakończeniem tej kontroli.

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