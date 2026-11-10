Na Tajwanie rada dyrektorów TSMC zatwierdziła inwestycje o wartości do 1 mld dolarów w twórców sztucznej inteligencji Anthropic i OpenAI. Chodzi o decyzję największego na świecie kontraktowego producenta układów scalonych, informuje Channel NewsAsia.

Podział inwestycji

TSMC planuje wydać do 500 mln dolarów na zakup akcji Anthropic po cenie z jej pierwszej oferty publicznej. Kolejne do 500 mln dolarów firma zamierza przeznaczyć na zakup akcji uprzywilejowanych OpenAI.

Anthropic, twórca modelu Claude, we wtorek ustalił przedział cenowy swojego IPO na 70–78 dolarów za akcję. Firma dąży do osiągnięcia wyceny do 1,4 bln dolarów, co może uczynić jej debiut giełdowy jednym z największych w historii. Osobno Anthropic pozyskuje 26 mld dolarów w ramach prywatnej emisji z udziałem inwestorów, w tym należącego do Alphabet Google, Nvidii, AMD i Microsoftu.

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Popyt na chipy AI

TSMC jest kluczowym dostawcą dla czołowych firm z sektora AI, w tym Nvidii, której procesory graficzne stanowią podstawę wielu współczesnych modeli sztucznej inteligencji. Producent chipów chce czerpać korzyści nie tylko z dostaw infrastruktury AI, lecz także z posiadania udziałów w czołowych twórcach tej technologii.

W ubiegłym miesiącu TSMC poinformowało o szóstym z rzędu kwartale rekordowego zysku i oświadczyło, że popyt na chipy AI pozostaje wyjątkowo wysoki. Firma oczekuje wzrostu przychodów w 2026 roku o około 44%, podczas gdy popyt nadal przewyższa jej moce produkcyjne. TSMC rozszerza także produkcję, w tym inwestuje 265 mld dolarów w moce produkcyjne w Arizonie i ocenia możliwe projekty w Teksasie.

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