Rada UE do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) zatwierdziła zastosowanie przez Włochy krajowej klauzuli wyjścia (NEC), która umożliwia zwiększenie wydatków na obronność i bezpieczeństwo energetyczne. Poinformował o tym ANSA English, powołując się na włoskiego ministra gospodarki Giancarlo Giorgettiego.

Elastyczność dla budżetu

Według Giorgettiego decyzja umożliwi krajowi wzmocnienie zdolności obronnych i bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym przestrzeganiu zalecanej ścieżki wydatków netto oraz utrzymaniu stabilności finansów publicznych.

Minister oświadczył również, że włączenie energetyki do mechanizmu NEC było wynikiem inicjatywy Włoch. Jego zdaniem z tego instrumentu będą mogły skorzystać także inne państwa europejskie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Działania w energetyce

Władze Włoch omawiały z Komisją Europejską działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, dla których planują wykorzystać elastyczność przewidzianą w klauzuli. Dotyczą one rozwoju produkcji i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, zwiększania efektywności energetycznej szkół, szpitali i innych budynków publicznych.

Lista obejmuje także zrównoważoną mobilność, w szczególności transport lokalny i infrastrukturę kolejową. Giorgetti zaznaczył, że Komisja Europejska ma po realizacji ocenić rzeczywiste koszty każdego pojedynczego działania. Włochy będą przedstawiać aktualizacje dotyczące tych działań co sześć miesięcy.

Limity na lata 2027–2028

Według ministra włoska ustawa budżetowa na 2027 rok przewiduje wykorzystanie elastyczności NEC na wydatki obronne do 0,3% PKB w latach 2027 i 2028. Kolejne do 0,3% PKB w każdym z tych dwóch lat przewidziano na działania wzmacniające odporność energetyczną.

Czytaj nas na