Rada UE poparła propozycję Komisji Europejskiej, aby o rok odroczyć wymogi dotyczące raportowania i weryfikacji emisji metanu dla importerów paliw kopalnych. Jak informuje Anadolu Agency, wymogi dotyczące raportowania i weryfikacji mają zostać przesunięte na styczeń 2028 roku. Ostateczny harmonogram musi jeszcze zostać uzgodniony przez Radę UE i Parlament Europejski.

W październiku Parlament Europejski poparł trzyletnie odroczenie części zobowiązań. Rada UE 6 listopada zatwierdziła krótszy, roczny wariant, ale dodała mechanizm przeglądu. Do 30 września 2027 roku Komisja Europejska ma ocenić, czy istnieją niezbędne warunki do uruchomienia systemu raportowania, co potencjalnie może otworzyć drogę do kolejnego przesunięcia terminów.

Terminy dla importerów

Zgodnie z propozycją Rady UE termin składania danych o intensywności emisji metanu zostanie przesunięty na sierpień 2029 roku, a termin spełnienia limitów emisji — na sierpień 2031 roku. Rządy państw UE wyjaśniają potrzebę odroczenia zagrożeniami dla dostaw gazu w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i wzrostem cen.

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Lea Pilsner, dyrektorka ds. polityki energetycznej w Environmental Defense Fund Europe, oświadczyła, że rok da firmom i rządom czas na przygotowanie się. Jednocześnie ostrzegła, że kilka punktów przeglądu stwarza ryzyko dla wdrożenia regulacji i zwiększa niepewność inwestorów oraz firm, które już przygotowywały się do spełnienia nowych wymogów.

Argumenty organizacji ekologicznych

Pablo Lopez Legarreta, menedżer ds. polityki metanowej w Europie w Clean Air Task Force, nazwał stanowisko Rady UE krokiem we właściwym kierunku, ale podkreślił, że „jeden rok musi oznaczać jeden rok”. Według niego każdy rok opóźnienia standardu oznacza dodatkowe 1–2 mln ton emisji metanu.

Metan zatrzymuje ponad 80 razy więcej ciepła niż taka sama ilość dwutlenku węgla, jeśli wpływ ocenia się w okresie 20 lat. Według danych UE emisje metanu powodują około 30% globalnego ocieplenia. Przedstawiciele Environmental Defense Fund Europe powołują się również na ocenę Międzynarodowej Agencji Energetycznej: zastosowanie dostępnych technologii ograniczania emisji metanu mogłoby w krótkiej perspektywie dodatkowo skierować na rynki niemal 15 mld metrów sześciennych gazu.

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