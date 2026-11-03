Rada miejska Launceston w Australii planuje zlikwidować około 10 etatów na poziomie kierowniczym w przeliczeniu na pełne etaty. Oczekuje się, że pozwoli to zaoszczędzić około 1,9 mln dolarów rocznie na kosztach personelu, informuje ABC News Australia.

Zmiana struktury rady

Dyrektor generalny rady miejskiej Sam Johnson poinformował pracowników i członków rady miejskiej o zmianach w e-mailu z 26 października. W oświadczeniu rada podała, że zmienia strukturę organizacyjną i współpracuje z pracownikami, których dotknie ta decyzja.

Według oceny rady reorganizacja ma zapewnić znaczące oszczędności operacyjne bez pogorszenia świadczenia usług. Zmiany dotyczą struktury zespołów i sieci pracy oraz opierają się na niedawnych działaniach zwiększających produktywność.

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Stanowiska w muzeum i przeniesienia pracowników

Według ABC News Australia część cięć może dotyczyć pracowników Muzeum i Galerii Sztuki Królowej Wiktorii w Launceston. Rada oświadczyła, że tam, gdzie będzie to możliwe, rozważy przeniesienie pracowników na inne stanowiska.

Budżet Launceston na lata 2026–2027 zakłada bazowy deficyt operacyjny w wysokości 2,2 mln dolarów. Zmiany mają zostać wprowadzone pod koniec stycznia.

Sekretarz tasmańskiego oddziału Australijskiego Związku Pracowników Usług Tash Work powiedziała, że związek będzie domagał się sprawiedliwych odpraw lub akceptowalnych możliwości przeniesienia dla swoich członków. Podkreśliła również potrzebę niedopuszczenia, aby redukcje kadrowe negatywnie wpłynęły na usługi dla społeczności.

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