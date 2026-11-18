W stolicy Haiti, Port-au-Prince, i poza nią tysiące ludzi wyszły na ulice, aby poprzeć prezydenta Salwadoru Nayiba Bukele oraz salwadorskich wojskowych uczestniczących w walce z gangami. Uczestnicy demonstracji wezwali Bukele, aby nie przerywał walki oraz przekazał drony i robotyczne psy siłom przeciwstawiającym się grupom gangsterskim.

Jak informuje France 24, Rada Ministrów Haiti ratyfikowała umowę o współpracy z Salwadorem, jednak nie ujawniła szczegółów dokumentu. Minister sprawiedliwości Haiti Patrick Pélissier, który przebywa w Salwadorze, oświadczył, że nie ma konkretnej daty wycofania salwadorskich wojsk. Według niego ich wsparcie jest potrzebne do wzmocnienia haitańskiej policji co najmniej do wyborów zaplanowanych na przyszły rok.

Wsparcie dla salwadorskich wojskowych

W ubiegłym miesiącu Bukele wysłał do Haiti około 2,5 tys. żołnierzy po ataku z 18 października na czterech salwadorskich mechaników lotniczych, którzy nadal są uznawani za zaginionych. W kraju trwają starcia między gangami a siłami działającymi przy wsparciu władz Haiti. Według danych przytoczonych w materiale w ciągu ostatnich pięciu lat na Haiti zginęło ponad 20 tys. osób, a gangi kontrolują około 70% Port-au-Prince.

We wtorek po południu policja użyła gazu łzawiącego i rozpędziła tłum zmierzający w kierunku stadionu, który niedawno został zabezpieczony przez siły haitańskie i zagraniczne. Gangi kontrolowały go przez ponad dwa lata, przez co reprezentacja Haiti nie mogła rozgrywać u siebie meczów eliminacyjnych do mistrzostw świata.

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Ostrzeżenia ekspertów

Analitycy International Crisis Group ostrzegli, że Haiti nadal nie ma długoterminowego planu bezpieczeństwa na okres po ewentualnym wycofaniu sił zagranicznych. Raport organizacji, oparty na ponad 100 wywiadach z urzędnikami na Haiti i poza jego granicami, wskazuje na brak strategii identyfikowania zagrożeń, koordynowania struktur bezpieczeństwa i trwałego ograniczania przemocy.

Według raportu haitańska Policja Narodowa miała w ubiegłym roku nie więcej niż 8 tys. aktywnych funkcjonariuszy w kraju liczącym niemal 12 mln mieszkańców. International Crisis Group wezwała do poprawy wynagrodzeń, świadczeń socjalnych i warunków służby policjantów, wprowadzenia specjalistycznych szkoleń oraz przejrzystego systemu awansu służbowego opartego na wynikach pracy, a nie na polityce.

ONZ informowała, że od lipca 2025 roku do września 2026 roku w wyniku uderzeń dronów zginęło co najmniej 87 cywilów, w tym 21 dzieci. Wiceprezydent Salwadoru Félix Ulloa oświadczył, że dwustronna umowa z Haiti nie zostanie upubliczniona. Ulloa i minister bezpieczeństwa Salwadoru Gustavo Villatoro zaznaczyli również, że wojska wrócą do kraju po odnalezieniu czterech zaginionych mechaników lotniczych.

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