Rada miasta Moreton Bay w Queensland w Australii zgodziła się zamknąć wyznaczone miejsce biwakowe dla osób bezdomnych w parku Wyllie na przedmieściach Petrie. Decyzję podjęto po tym, jak państwowa instytucja Economic Development Queensland zagroziła lokalnym władzom podjęciem kroków prawnych.

Warunki organu państwowego

W sierpniu rada zezwoliła na bezpłatne biwakowanie w parku Wyllie osobom doświadczającym bezdomności. Economic Development Queensland stwierdziła, że miejsce jest nielegalne, ponieważ park znajduje się w granicach priorytetowego obszaru rozwoju Moreton Bay Central.

Jak informuje ABC News, w liście do rady organ państwowy obiecał nie podejmować kroków prawnych, jeśli spełni ona listę wymogów. W szczególności rada nie może rejestrować nowych osób na tym miejscu, a obecni mieszkańcy muszą je opuścić po zakończeniu 21-dniowego okresu rejestracji.

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Park ma zostać opróżniony

Dyrektor generalny Economic Development Queensland Julian Simmonds oświadczył, że możliwość podjęcia kroków prawnych będzie utrzymywać się, dopóki park nie zostanie całkowicie opróżniony. Zaznaczył, że wycofa zawiadomienie z żądaniem wyjaśnień po potwierdzeniu zakończenia próbnych rejestracji i opuszczenia parku Wyllie.

Po wyjeździe ludzi rada musi również monitorować teren, aby nikt nie próbował ponownie się tam osiedlić. Burmistrz Moreton Bay Peter Flannery poinformował, że samorząd spełni wymóg władz stanowych. Według niego zaskarżenie sprawy do sądu mogłoby kosztować lokalnych podatników miliony dolarów i prawdopodobnie zakończyłoby się porażką rady.

Flannery podkreślił, że rada utworzyła to miejsce jako krótkoterminowe rozwiązanie problemu chronicznej bezdomności, w szczególności w zatłoczonych miejscach publicznych na nabrzeżu Redcliffe. Stwierdził również, że miejsce zapewniło bezpieczniejszą przestrzeń osobom, które nie mają dostępu do mieszkań interwencyjnych lub wspieranych w Moreton Bay.

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